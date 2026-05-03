Летние лагеря в Казахстане: сколько стоит путевка и от чего зависит цена

Цена зависит от многих факторов: уровня инфраструктуры, условий проживания, питания, насыщенности образовательных и досуговых программ, сообщили в Министерстве просвещения РК, отвечая на запрос корреспондента Kazinform.

Продолжительность одной смены составляет от 10 до 15 дней. При этом лагеря находятся в ведении местных исполнительных органов и финансируются за счет региональных бюджетов, что напрямую влияет на ценовую политику.



Как отмечают в ведомстве, итоговая стоимость формируется с учетом ряда факторов:

уровня инфраструктуры и условий проживания;

организации питания;

насыщенности образовательных и досуговых программ;

транспортных расходов;

кадрового обеспечения лагерей.

В связи с этим даже внутри одной области стоимость путевок может существенно различаться.

По информации региональных управлений образования, наиболее доступные путевки фиксируются в ряде областей, включая Акмолинскую, Костанайскую и Северо-Казахстанская область, где стоимость в отдельных лагерях начинается от 25–40 тысяч тенге за смену.

В то же время максимальные цены наблюдаются в крупных городах и туристически привлекательных регионах, таких как Алматы, Астана и Алматинская область, где стоимость путевок в частных и улучшенных лагерях может достигать 200–350 тысяч тенге.

Таким образом, на рынке присутствует широкий спектр предложений — от базовых до премиальных форматов отдыха.

В Министерстве подчеркивают, что значительная часть детей охватывается бесплатными или частично субсидируемыми форматами отдыха, особенно в пришкольных лагерях, где родители оплачивают преимущественно питание. Отдельные категории детей получают путевки за счет бюджета и социальных программ.

— Стоимость путевок складывается из объективных расходов на содержание лагерей — это питание, проживание, организация досуга и работа персонала. При этом в регионах предусмотрены механизмы, позволяющие обеспечить доступность отдыха для детей из разных социальных категорий, в том числе за счет бюджетного финансирования и адресной поддержки, — отметил руководитель управления департамента воспитательной работы и дополнительного образования Минпросвещения РК Алтай Рахимберлин.





В ведомстве добавили, что работа по выравниванию условий и повышению доступности детского отдыха будет продолжена. При этом в Министерстве просвещения подчеркивают, что все лагеря обязаны соответствовать санитарным и образовательным требованиям. В последние годы усиливается контроль за безопасностью, медицинским сопровождением и условиями пребывания детей.

В Казахстане этим летом откроются более 10 тысяч пришкольных лагерей. Летняя кампания охватит свыше 3,7 млн школьников.

Ранее сообщалось, что существует несколько категорий детей, которые могут претендовать на бесплатное пребывание в летних лагерях.