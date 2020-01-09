+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: -5 °С
USD 378.21 EUR 421.25
RUB 6.11 CNY 54.49
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Летние кафе будут оформлять по-новому в Алматы

9 Января 2020 14:30
Поделиться:
Летние кафе будут оформлять по-новому в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Законе РК «Об особом статусе города Алматы» появились новые требования касательно оформления летних площадок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

В Шымкенте обсудили вопросы правильного питания школьников
Только 20% рекламируемых в РК продуктов питания соответствует стандартам - исследование Будут ли проверять питание в частных детсадах Нур-Султана В мониторинге питания в столичных детсадах приглашают поучаствовать родителей

В ходе брифинга заместитель акима города Мухит Азирбаев отметил, что в период весна-осень жители и гости мегаполиса предпочитают питаться в летних кафе.

«При этом большинство горожан хотят, чтобы летние заведения отвечали архитектурным нормам, особенно, если это историческая часть города или объект расположен в близости здания, которое имеет историческую ценность или исторический облик, а также следовали определенным правилам оформления - звука, расположения оборудования и другое. Поэтому горожане и общественники часто обращаются с тем, что нам нужно упорядочить работу, связанную с деятельностью летних кафе весенне-осеннего сезона. В рамках Закона («Об особом статусе города» — прим. автора) у нас появилась компетенция по разработке и утверждению правил установки летних площадок, объектов общественного питания, объектов в сфере услуг, которые позволят регулировать вышеуказанные вопросы», - сказал Мухит Азирбаев.


Фото: blk-group.ru

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Акимат,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив