Летние кафе будут оформлять по-новому в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Законе РК «Об особом статусе города Алматы» появились новые требования касательно оформления летних площадок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга заместитель акима города Мухит Азирбаев отметил, что в период весна-осень жители и гости мегаполиса предпочитают питаться в летних кафе.

«При этом большинство горожан хотят, чтобы летние заведения отвечали архитектурным нормам, особенно, если это историческая часть города или объект расположен в близости здания, которое имеет историческую ценность или исторический облик, а также следовали определенным правилам оформления - звука, расположения оборудования и другое. Поэтому горожане и общественники часто обращаются с тем, что нам нужно упорядочить работу, связанную с деятельностью летних кафе весенне-осеннего сезона. В рамках Закона («Об особом статусе города» — прим. автора) у нас появилась компетенция по разработке и утверждению правил установки летних площадок, объектов общественного питания, объектов в сфере услуг, которые позволят регулировать вышеуказанные вопросы», - сказал Мухит Азирбаев.

Фото: blk-group.ru