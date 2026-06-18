Летнее солнцестояние 2026: когда наступит самый длинный день года

21 июня в Северном полушарии произойдет летнее солнцестояние — момент, когда Солнце поднимается на максимальную высоту над горизонтом. Именно этот день станет самым длинным в 2026 году, а следующая ночь самой короткой, передает Kazinform.

По данным астрономов, летнее солнцестояние наступит в 13:24 по времени Астаны. После этой даты продолжительность светового дня начнет постепенно сокращаться, а ночи — увеличиваться. День и ночь вновь сравняются по продолжительности во время осеннего равноденствия 23 сентября.

Длина светового дня будет различаться в зависимости от региона. В Астане солнце будет находиться над горизонтом почти 17 часов, в Алматы — около 15 часов. Чем севернее расположен населенный пункт, тем заметнее эффект летнего солнцестояния.

С летним солнцестоянием связано множество народных примет. Считалось, что ясная погода от рассвета до заката сулит хороший урожай, тогда как дождь или плотная облачность предвещают менее благоприятный сельскохозяйственный сезон.

Самый короткий день 2026 года наступит 21 декабря — в день зимнего солнцестояния. Тогда светлое время суток достигнет минимальной продолжительности за весь год.

Ранее мы сообщали о том, как вспышки на Солнце и магнитные бури влияют на организм человека.