Летевший в Ташкент самолет вернулся в аэропорт Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Самолет авиакомпании Air Astana, вылетевший из Алматы в Ташкент, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания сигнализации о неисправности зарядного устройства аккумуляторной батареи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс КС 129 по маршруту Алматы-Ташкент, вылетел вчера с получасовой задержкой в 23:05 и вернулся с воздуха в 00:46 в аэропорт вылета. Причиной возврата стало срабатывание сигнализации о неисправности зарядного устройства аккумуляторной батареи. Рейс был выполнен на другом воздушном судне, который вылетел в пункт назначения в 03:05 и благополучно приземлился в 03:45. Везде указано время местное», - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В декабре прошлого года также произошел похожий случай. Тогда летевший в Костанай самолет вернулся в аэропорт Алматы по технической причине.