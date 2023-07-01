Летевший в Алматы самолёт совершил вынужденную посадку в Кызылорде

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Самолёт авиакомпании FlyArystan, летевший из Атырау в Алматы, совершил вынужденную посадку в Кызылорде из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рейс КС7196 Атырау - Алматы, вылетающий в 07:00 1 июля, совершил вынужденную посадку в городе Кызылордt в связи с самочувствием одного из пассажиров. Пассажир был передан работникам медицинской помощи в Кызылорде. Борт дозаправили и он готовится к вылету в Алматы», - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В компании отметили, что причина задержки рейса в данном случае, произошла не по вине и вне контроля авиакомпании.

Ранее самолет авиакомпании FlyArystan также совершил вынужденную посадку в Атырау.