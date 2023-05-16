Летевший из Алматы в Шымкент самолет совершил вынужденную посадку

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Самолет авиакомпании FlyArystan совершил вынужденную посадку в аэропорту Алматы в связи с неблагоприятными погодными условиями - из-за грозы и сильного попутного ветра он не смог приземлиться в городе Шымкенте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рейс КС 7103 Алматы - Шымкент, вылетающий в 13:10, 16 мая совершил вынужденную посадку в Алматы, в связи с неблагоприятными погодными условиями Шымкента, а именно гроза и сильный попутный ветер», - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Совершить посадку с противоположенной стороны взлетно-посадочной полосы было невозможно из-за его временного закрытия по причине образования искусственных препятствий (построек), влияющих на безопасность полетов.

«Cитуация c неполноценной деятельностью ВПП осложняет положение всех пассажиров данного рейса, а также негативно влияет на деятельность авиакомпании, в частности, это необходимость совершать повторные заходы, уход на запасной аэродром, возврат на аэродром вылета, и другие не запланированные меры. К сожалению, мы не владеем официальной информацией о сроках полноценного возобновления работы взлетно-посадочной полосы аэропорта города Шымкент и надеемся на то, что уполномоченные органы в скорейшем времени разрешат эту острую проблему», - добавили в FlyArystan.

Вылет из Алматы запланирован 16 мая в 15:40 местного времени.

«Мы предпринимаем все зависящие от нас меры по предупреждению задержек и отмены рейсов, но некоторые случаи не поддаются нашему контролю. Причина задержки рейса, в данном случае, произошла не по вине и вне контроля авиакомпании», - отметили в ведомстве.