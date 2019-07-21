Летающий над Арысью беспилотник перехватила военная полиция

АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ – Беспилотный летательный аппарат, летающий над Арысью, перехватила военная полиция. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

«21 июля 2019 года в 10:25 в городе Арыси с использованием технических средств противодронного устройства путем перехвата сигнала управления дроном был предотвращен несанкционированный полет и съемки с беспилотного летательного аппарата. БПЛА был захвачен и позже возвращен владельцу. Факт несанкционированного полета беспилотного летательного аппарата зарегистрирован сотрудниками военной полиции. Материалы для дальнейшего разбирательства переданы в Комитет гражданской авиации МИИР РК», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Как отмечается, несанкционированный полет БПЛА (дрона) влечет административную ответственность, квалифицируется как нарушение порядка использования воздушного пространства и предусматривает штраф в размере от десяти до двадцати месячных расчетных показателей.

«В этой связи, Министерство обороны напоминает о запрете полетов над территориями соединений и воинских частей, и недопустимости проведения несанкционированных съемок. Военные объекты оснащены средствами перехвата и уничтожения дронов», - подчеркнули в ведомстве.

