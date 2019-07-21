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Летающий над Арысью беспилотник перехватила военная полиция
21 Июля 2019 20:23 198
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АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ – Беспилотный летательный аппарат, летающий над Арысью, перехватила военная полиция. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
«21 июля 2019 года в 10:25 в городе Арыси с использованием технических средств противодронного устройства путем перехвата сигнала управления дроном был предотвращен несанкционированный полет и съемки с беспилотного летательного аппарата. БПЛА был захвачен и позже возвращен владельцу. Факт несанкционированного полета беспилотного летательного аппарата зарегистрирован сотрудниками военной полиции. Материалы для дальнейшего разбирательства переданы в Комитет гражданской авиации МИИР РК», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Как отмечается, несанкционированный полет БПЛА (дрона) влечет административную ответственность, квалифицируется как нарушение порядка использования воздушного пространства и предусматривает штраф в размере от десяти до двадцати месячных расчетных показателей.
«В этой связи, Министерство обороны напоминает о запрете
полетов над территориями соединений и воинских частей, и недопустимости
проведения несанкционированных съемок. Военные объекты оснащены средствами
перехвата и уничтожения дронов», - подчеркнули в ведомстве.
Ключевые слова: Безопасность, Армия, Туркестанская область,
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