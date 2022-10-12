Летающий автомобиль китайского производства совершил первый общественный полет в Дубае

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - Летающий автомобиль, построенный китайским производителем электронных транспортных средств Xpeng Inc, совершил свой первый общественный полет в Объединенных Арабских Эмиратах, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Беспилотные летающие автомобили получили название XPeng eVTOL X2. Во вторник они совершили 90-минутный испытательный полет в Дубае, который был назван их производителем как «важная база для следующего поколения летающих автомобилей».

Аппарат представляет собой двухместное электрическое летающее средство с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL), который поднимается восемью пропеллерами — по два в каждом углу транспортного средства.

«Мы совершаем постепенные шаги на международном рынке, — сказал Мингуан Цю, генеральный менеджер Xpeng Aeroht. - Сначала мы выбрали город Дубай, потому что Дубай — самый инновационный город в мире».

На данный момент компания работает над запуском электрического самолета на международных рынках.

Как сообщает сайт Techblog, этот двухместный электрический летающий автомобиль из углеродного волокна имеет восемь роторов и может достигать высоты до 1 километра, развивая комфортную скорость 130 километров в час. При полной зарядке транспортного средства можно совершать полеты длительностью до 35 минут.

Летающий автомобиль имеет закрытую кабину, выполненную в форме капли. Он предназначен для поездок по городу на небольшой высоте, что делает его идеальным для осмотра достопримечательностей и перевозки неотложной медицинской помощи. У него есть два режима вождения - ручной и автономный. Причем последний позволяет пассажирам наслаждаться безопасным полетом от начала до конца одним нажатием кнопки.





Фото: Reuters