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Лесостепной пожар на 40 га потушен в ВКО

23 Августа 2021 10:40
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Лесостепной пожар на 40 га потушен в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Пожар в Мариногорском сельском округе на площади 40 гектаров сухой травы полностью потушен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

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« 23 августа в 7 часов 25 минут объявлена ликвидация пожара в Мариногорском сельском округе на площади 40 га сухой травы и в лесной зоне ориентировочно 4,2 га. Напомним, что пожарные, местные исполнительные органы, лесники боролись с огнем с 21 августа. Всего было привлечено 8 автоцистерн, 1 вахта, 4 трактора, 5 автомобилей УАЗ и 151 человек личного состава», - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС ВКО.



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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия   #Пожар  
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