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    14:05, 13 Май 2021 | GMT +6

    Лесопарк уничтожили в Алматы: акимат проведет проверку

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ряде СМИ появилась информация о вырубке зеленых насаждений на участке, расположенном возле Научного центра акушерства и гинекологии в Алматы. Акимат города не давал разрешения на снос деревьев, будет проведена проверка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По данному факту сообщаем, что заявления на разрешение на снос деревьев в Управление зеленой экономики Алматы не поступало, соответственно, разрешение не выдавалось. Отметим, что по Типовым правилам содержания и защиты зеленых насаждений, правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов разрешение на вырубку должны подавать все, кроме индивидуального жилищного строительства и личных подсобных хозяйств, - на них правила не распространяются», - сообщили в акимате.

    По данным Управления городского планирования и урбанистики, целевое назначение участка: строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания населения. Данный объект принадлежит юридическому лицу на праве частной собственности. В рамках оказания государственных услуг выдало собственнику предпроектную документацию (архитектурно-планировочное задание и согласованный эскизный проект) на проектирование МЖК с объектами обслуживания населения.

    Для проведения проверки материалы дела будут переданы по подследственности в Департамент полиции Алматы для установления виновных лиц и их привлечения к ответственности согласно действующему административному или уголовному законодательству в зависимости от масштаба нанесенного ущерба.


    Теги:
    Экология Акимат Алматы
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