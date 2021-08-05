Лесные пожары в Турции: огонь подошел к ТЭЦ города Кемеркёй
МУГЛА. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - В Турции лесные пожары приблизились к теплоэлектроцентрали города Кемеркёй, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информагентство «Анадолу».
Кемеркёй расположен в уезде Милас юго-западной провинции Мугла.
Как сообщается, огонь, распространяющийся под действием ветра, достиг проволочного ограждения ТЭЦ. В районе теплоэлектроцентрали усилены меры безопасности.
В ликвидации возгорания задействованы автоцистерны с водой и пожарные машины.
Персонал станции эвакуирован, с территории объекта вынесены легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы.
Тушение пожара осложняет сильный ветер.
Напомним, в Турции несколько дней продолжаются лесные пожары.
Ранее сообщалось, что среди погибших и пострадавших при пожаре в Турции казахстанцев нет.
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