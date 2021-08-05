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Лесные пожары в Турции: огонь подошел к ТЭЦ города Кемеркёй

5 Августа 2021 08:37
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Лесные пожары в Турции: огонь подошел к ТЭЦ города Кемеркёй

МУГЛА. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - В Турции лесные пожары приблизились к теплоэлектроцентрали города Кемеркёй, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информагентство «Анадолу».

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Кемеркёй расположен в уезде Милас юго-западной провинции Мугла.

Как сообщается, огонь, распространяющийся под действием ветра, достиг проволочного ограждения ТЭЦ. В районе теплоэлектроцентрали усилены меры безопасности.

В ликвидации возгорания задействованы автоцистерны с водой и пожарные машины.

Персонал станции эвакуирован, с территории объекта вынесены легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы.

Тушение пожара осложняет сильный ветер.

Напомним, в Турции несколько дней продолжаются лесные пожары.

Ранее сообщалось, что среди погибших и пострадавших при пожаре в Турции казахстанцев нет.


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#Происшествия   #Турция   #Пожар  
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