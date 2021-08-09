Лесные пожары в Турции больше не угрожают населенным пунктам - министр

АНТАЛЬЯ. КАЗИНФОРМ - В настоящее время нет лесных пожаров, угрожающих каким-либо населенным пунктам в Турции. Об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

«В целом ситуация со всеми лесными пожарами в Мугле улучшается», -заявил Пакдемирли на брифинге в юго-западной провинции Мугла.

По его словам, в Мугле вспыхнуло 16 лесных пожаров, в тушении которых были задействованы шесть самолетов, 39 вертолетов, 630 поливочных машин, 128 экскаваторов и 3600 сотрудников профильных служб.

Министр заверил, что сгоревшие в результате стихийного бедствия территории не будут отданы под какое-либо иное использование и будут восстановлены.

Пакдемирли заявил, что Турция готова оказать Греции, где также бушуют лесные пожары, помощь в ликвидации очагов возгорания. По словам министра, турецкие власти рассматривают вопрос об отправке в соседнюю страну пожарных самолетов.

«Мы это оцениваем. Ликвидировав лесные пожары в Турции, мы предоставим помощь Греции, если у нас будет такая возможность», - заявил он.

Ранее сообщалось о том, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму с выражением сочувствия по поводу беспрецедентных пожаров в Турции, отметив, что Казахстан готов оказать посильную гуманитарную помощь братскому турецкому народу.

По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Министерство по чрезвычайным ситуациям РК выслало два вертолета Ми-8 АМТ АО «Казавиаспас» с водосливными устройствами и оперативную группу в составе 16 спасателей в Турецкую Республику для оказания помощи в тушении лесных пожаров. Казахстанские вертолеты вылетели 7 августа и прибудут в турецкий город Мугла, совершив перелет через границы трех государств с промежуточными посадками.



