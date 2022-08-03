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Лесные пожары в Павлодарской области - на сельские акиматы поданы иски
3 Августа 2022 21:17

Лесные пожары в Павлодарской области - на сельские акиматы поданы иски

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Акиматам Павлодарской области, которые допустили переход степных пожаров в лесные, предъявляют иски. Об этом сообщил руководитель областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Руслан Тулепбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

«Ответственность за пал, повлекший за собой возгорание лесного фонда, несет фермер, на чьей земле произошел степной пожар. Если виновных невозможно установить, иски подаются в отношении акиматов за непринятие мер по своевременной ликвидации степных пожаров», – пояснил спикер.

В частности, по словам Р. Тулепбаева, лесоохранные учреждения подали иск на акиматы сел Башмачное и Железинка о взыскании 3 млн тенге за лесные пожары.

Руководитель областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира сообщил, что в этом году из 116 случаев лесных пожаров в 12 причиной стал переход степных пожаров на территорию государственного лесного фонда. За нарушения правил пожарной безопасности в лесах наказали двоих человек. Их оштрафовали на 53,6 тыс тенге.

Ранее сообщалось, что большая часть лесных пожаров в Павлодарской области произошла из-за грозовых разрядов.


Фото: pavlodarnews.kz




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