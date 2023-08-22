Лесные пожары в Греции: власти предупреждают о новых возгораниях

АФИНЫ. КАЗИНФОРМ - Власти Греции заявили, что аномально высокая температура воздуха и сильный ветер могут увеличить количество пожаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

На юге Греции, в том числе и в Афинах, объявлен режим повышенной готовности из-за риска возникновения лесных пожаров. Летом в столице Греции наблюдалась аномальная жара – на этой неделе столбики термометров достигнут отметки в 40°C (104F).

В выходные в стране вспыхнули десятки пожаров, в результате чего тысячи жителей были эвакуированы. Один из самых крупных фронтов огня находится возле портового города Александруполис на северо-востоке страны, недалеко от границы с Турцией. Пожары там бушуют уже несколько дней. Жители 13 населенных пунктов вблизи города были эвакуированы.

Пожары также бушуют в Восточных Родопах и в городе Кавала на севере страны. Франция, Кипр и Румыния направили подкрепление для борьбы с огнем в Греции. Один человек погиб при пожаре. По сообщениям местных СМИ, 80-летний мужчина потерял сознание, пытаясь спасти свою овцу из огня в Беотии, к северу от Афин.

Лесные пожары в Греции - обычное явление, но ученые связывают увеличение частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений, в том числе периодов сильной жары, с изменением климата.

В прошлом месяце тысячи людей были вынуждены спасаться от лесных пожаров на греческом острове Родос и в других частях страны.

По словам комиссара ЕС по кризисному регулированию Янез Ленарчича, Греция уже пережила худший июль с 2008 года в плане лесных пожаров.