РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:28, 22 Август 2023 | GMT +6

    Лесные пожары в Греции: власти предупреждают о новых возгораниях

    None
    Фото: pixabay.com
    АФИНЫ. КАЗИНФОРМ - Власти Греции заявили, что аномально высокая температура воздуха и сильный ветер могут увеличить количество пожаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    На юге Греции, в том числе и в Афинах, объявлен режим повышенной готовности из-за риска возникновения лесных пожаров. Летом в столице Греции наблюдалась аномальная жара – на этой неделе столбики термометров достигнут отметки в 40°C (104F).

    В выходные в стране вспыхнули десятки пожаров, в результате чего тысячи жителей были эвакуированы. Один из самых крупных фронтов огня находится возле портового города Александруполис на северо-востоке страны, недалеко от границы с Турцией. Пожары там бушуют уже несколько дней. Жители 13 населенных пунктов вблизи города были эвакуированы.

    Пожары также бушуют в Восточных Родопах и в городе Кавала на севере страны. Франция, Кипр и Румыния направили подкрепление для борьбы с огнем в Греции. Один человек погиб при пожаре. По сообщениям местных СМИ, 80-летний мужчина потерял сознание, пытаясь спасти свою овцу из огня в Беотии, к северу от Афин.

    Лесные пожары в Греции - обычное явление, но ученые связывают увеличение частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений, в том числе периодов сильной жары, с изменением климата.

    В прошлом месяце тысячи людей были вынуждены спасаться от лесных пожаров на греческом острове Родос и в других частях страны.

    По словам комиссара ЕС по кризисному регулированию Янез Ленарчича, Греция уже пережила худший июль с 2008 года в плане лесных пожаров.


    Теги:
    Пожар Видео Мировые новости Греция
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:29
    Около 90 тонн продукции привезли на сельскохозяйственную ярмарку в Кокшетау
    Сегодня, 16:08
    Ударившего ребенка во время молитвы имама уволили – ДУМК
    Сегодня, 16:00
    Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!