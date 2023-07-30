Лесные пожары в Греции постепенно стихают
Сообщается, что ситуация улучшилась и в районе Волоса, где в четверг пожар спровоцировал серию взрывов на складе боеприпасов ВВС в Неа Анхиалосе.
По данным властей, персонал военной базы и около двух тысяч человек были эвакуированы в целях предосторожности. В результате взрыва в близлежащих районах выбило стекла. Однако уже в пятницу люди стали возвращаться в свои дома.
На островах Корфу и Родос, где несколько дней назад в качестве меры предосторожности были эвакуированы 20 тыс. человек, жители также начали возвращаться в свои дома в пятницу.
За последние 10 дней в Греции было зарегистрировано 667 лесных пожаров, сообщил на брифинге министр климатического кризиса и гражданской защиты Василис Кикилиас.
На этой неделе в результате лесных пожаров погибли пять человек, включая пилотов самолета, разбившегося во время тушения пожара.