Лесные пожары в Греции постепенно стихают

АФИНЫ. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Пожарные Греции продолжают бороться с новыми очагами возгорания, однако в целом лесные пожары, бушующие в стране уже две недели, постепенно стихают, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Сообщается, что ситуация улучшилась и в районе Волоса, где в четверг пожар спровоцировал серию взрывов на складе боеприпасов ВВС в Неа Анхиалосе.

По данным властей, персонал военной базы и около двух тысяч человек были эвакуированы в целях предосторожности. В результате взрыва в близлежащих районах выбило стекла. Однако уже в пятницу люди стали возвращаться в свои дома.

На островах Корфу и Родос, где несколько дней назад в качестве меры предосторожности были эвакуированы 20 тыс. человек, жители также начали возвращаться в свои дома в пятницу.

За последние 10 дней в Греции было зарегистрировано 667 лесных пожаров, сообщил на брифинге министр климатического кризиса и гражданской защиты Василис Кикилиас.

На этой неделе в результате лесных пожаров погибли пять человек, включая пилотов самолета, разбившегося во время тушения пожара.