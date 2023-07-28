Лесные пожары в Греции: огонь достиг склада с боеприпасами

АФИНЫ. КАЗИНФОРМ - Пожарные не смогли остановить продвижение лесных пожаров к военным объектам в центральной Греции. Мощные взрывы были слышны у побережья Эгейского моря в Греции в районе базы ВВС Волос, охваченной огнём. В результате природных пожаров здесь были уничтожены склады с боеприпасами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Персонал и самолёты F-16 заранее вывезли на другую базу. Пожарная охрана сообщает об эвакуации 12 населённых пунктов. По официальным данным, от детонации боеприпасов никто серьёзно не пострадал.

Пожар в районе города Волос считается одним из самых опасных из 124 природных пожаров, с которыми борются экстренные службы в Греции. Страдают в том числе регионы, которые зависят от туризма: эвакуация приезжих оборачивается катастрофическими последствиями для местного бизнеса.

«Финансово ни одна семья в районе Киотати не сможет пережить зиму. Это тяжело, потому что всё закрыто. А как вы откроетесь? Для кого работать? Для местных? Они не ходят ужинать каждый вечер. Никто не ходит есть каждый день. Приходится экономить. Мы усердно трудимся всё лето. Мы работаем очень тяжело, по 14 часов в день и даже больше», - сказала владелица ресторана La Strada Елена Хрисафинас.

Правительство настаивает на том, что большинство курортов Греции достаточно безопасны для туристов. Ситуация в стране остаётся критической уже более десяти дней. Природные пожары зафиксированы почти в половине регионов. Только на одном Родосе из зон бедствия эвакуированы десятки тысяч людей.