Лесные пожары: о технической оснащенности пожарных служб высказались в МЧС

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев высказался о технической оснащённости пожарных служб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы сами говорите, что во всем мире за последние годы лесные пожары масштабы увеличиваются. В РК в последние годы, сейчас если брать, три года назад было зарегистрировано 700 лесных пожаров, в прошлом году 757 пожаров было, а на сегодня 146 лесных пожаров, а также есть и полевые пожары. По материально-техническому обеспечению противопожарной службы хочу сказать, что 426 противопожарных у нас отделений образовано. Это недостаточно, до норматива еще не хватает 121 отделения. Их нужно будет строить. По дорожной карте ведется строительство 21 пункта противопожарного пункта, с прошлого года эти работы мы усилили. Что касается техники, техническая оснащенность МЧС составляет 3600 единиц.. Как уже говорилось, 15% техники - 470 единиц – их срок эксплуатации составляет более 20 лет. Для решения данного вопроса по поручению Главы государства предусмотрен комплексный план», - прокомментировал первый вице-министр по ЧС.

По его словам, этот комплексный план согласован со всеми госорганами, он подписывается.

«По нему сейчас республиканская бюджетная комиссия в марте на заседании одобрила 650 млрд тенге, 536 млрд тенге – это МЧС, 48 млрд тенге – Министерству экологии и 20 млрд тенге – местным исполнительным органам. По воздушно-спасательной системе, для ее реализации сейчас закуплено 11 вертолетов. Нам дается такая возможность. По комплексному плану до 2027 года планируется закупить еще 16 вертолетов. Здесь также предусмотрены социальные условия – повышение зарплат на 70% сотрудникам уже произошло. У кого нет жилья, для них выплачиваются средства для выплаты жилищных компенсаций. В Академии гражданской защиты для строительства новых объектов в плане 40 млрд тенге выделены. В целом, работы продолжаются и на лесных площадях по обеспечению противопожарной безопасности, здесь все мероприятия предусмотрены в Лесном кодексе. И ответственность за мероприятия находится в полномочиях госорганов и местных исполнительных органов. Сейчас уполномоченные органы ведут расследование, и после расследования будет дана правовая оценка этим действиям», - отметил Ибрагим Кульшимбаев.

Спикер также добавил , что работают видеоцифровые системы. За счет использования системы за один год количество пожаров сократилось в 1,5 раза.

«Сейчас мнение МЧС: Министерству экологии и местным исполнительным органам необходимо использовать эти системы и их данные», - добавил он.

Как сообщалось, депутаты обратились к Премьер-Министру.

Пожар в области Абай, унесший жизни 14 человек, показал, что органы гражданской защиты не готовы к стихийным бедствиям. Таким мнением поделился депутат Мажилиса Парламента РК Нуртай Сабильянов.

«Ситуация на местах показала, что органы гражданской защиты, соответствующие госорганы в очередной раз не готовы к стихийным бедствиям. Депутаты направляли несколько депутатских запросов, обращая внимание Правительства на системные проблемы в противопожарной и спасательной службе лесного хозяйства. На практике проблемные вопросы до конца не решены. Жизнь показала, что такая халатность приводит к непреодолимой трагедии», - зачитал он запрос на имя Премьер-Министра РК Алихана Смаилова во время заседания Мажилиса.

Депутаты считают, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем, нужно разработать четкий алгоритм действий по своевременному обнаружению и предупреждению лесных и степных пожаров.

«На балансе лесного природного резервата «Семей орманы» 363 единицы техники. Почему люди поехали тушить пожар на личных машинах? В каком состоянии находится техника? Есть ли вообще необходимая техника? Поэтому материально техническую базу лесных хозяйств необходимо обновить и дооснастить специальной противопожарной техникой и техникой высокой проходимости», - добавил депутат.



Напомним, 8 июня на территории Батпаевского лесничества в области Абай произошло возгорание деревьев. 14 лесников погибли при пожаре. Генпрокурор доложил Президенту РК о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай.