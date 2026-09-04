Лесной пожар вспыхнул в Акмолинской области

Сегодня, 4 сентября, по республике зарегистрирован один лесной пожар, передает Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана.

В Акмолинской области зарегистрированный степной пожар под воздействием сильного ветра перешел на территорию лесного фонда. Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников РГКП «Казавиалесоохрана» и лесной охраны пожар в короткие сроки был локализован и полностью ликвидирован.

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана.

— В связи с сохранением грозовых фронтов в ряде регионов сохраняется высокий уровень пожарной опасности. В этой связи государственная лесная охрана и силы РГКП «Казавиалесоохрана» работают в усиленном режиме, непрерывно проводится воздушное и наземное патрулирование. В пожароопасный период призываем граждан строго соблюдать требования пожарной безопасности, ответственно относиться к мерам безопасности на природе и проявлять максимальную осторожность при обращении с огнем, — сообщили в Минэкологии Казахстана.

Напомним, что вчера, 3 сентября, в Казахстане произошли два лесных пожара.

Ранее сообщалось, что в Западно-Казахстанской области ликвидировали лесной пожар.