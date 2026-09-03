Два лесных пожара произошли в Казахстане 3 сентября
Сегодня, 3 сентября 2026 года, на территории государственного лесного фонда страны было зарегистрировано 2 лесных пожара, передает Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана.
В разрезе регионов:
- Павлодарская область — 1 пожар;
- Западно-Казахстанская область — 1 пожар.
— В ликвидации пожара были задействованы силы и средства лесохозяйственного учреждения. Благодаря принятым оперативным мерам пожар в кратчайшие сроки был локализован и полностью ликвидирован В пожароопасный период призываем отдыхающих на природе строго соблюдать требования пожарной безопасности, — отметили в Минэкологии РК.
Напомним, что в Западно-Казахстанской области ликвидировали лесной пожар.