Два лесных пожара произошли в Казахстане 3 сентября

В разрезе регионов:

— В ликвидации пожара были задействованы силы и средства лесохозяйственного учреждения. Благодаря принятым оперативным мерам пожар в кратчайшие сроки был локализован и полностью ликвидирован В пожароопасный период призываем отдыхающих на природе строго соблюдать требования пожарной безопасности, — отметили в Минэкологии РК.