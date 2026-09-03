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    Два лесных пожара произошли в Казахстане 3 сентября

    Сегодня, 3 сентября 2026 года, на территории государственного лесного фонда страны было зарегистрировано 2 лесных пожара, передает Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана.

    Два лесных пожара произошли в Казахстане 3 сентября
    Фото: Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана

    В разрезе регионов:

    • Павлодарская область — 1 пожар;
    • Западно-Казахстанская область — 1 пожар.

    — В ликвидации пожара были задействованы силы и средства лесохозяйственного учреждения. Благодаря принятым оперативным мерам пожар в кратчайшие сроки был локализован и полностью ликвидирован В пожароопасный период призываем отдыхающих на природе строго соблюдать требования пожарной безопасности, — отметили в Минэкологии РК. 

    Напомним, что в Западно-Казахстанской области ликвидировали лесной пожар.

    Регионы Казахстана Минэкологии и природных ресурсов Лесные пожары
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор