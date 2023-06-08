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Лесной пожар в Зерендинском районе: начато служебное расследование

Автор:  
Оксана Матасова
8 Июня 2023, 09:00
Лесной пожар в Зерендинском районе: начато служебное расследование Фото: пресс-служба МЧС РК

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - С начала пожароопасного периода 2023 года в Акмолинской области произошло 20 пожаров, 11 из которых - на территории государственного лесного фонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС Акмолинской области, с начала пожароопасного периода в регионе зафиксировано 20 лесных пожаров на площади 74,1 га, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество лесных пожаров снизилось на 16,7%. Основными причинами лесных пожаров явилось в 15 случаях неосторожное обращение населения с огнем, в трех случаях - нарушение правил пожарной безопасности в лесах, по одному случаю отжиг травяной растительности и грозовой разряд.

По словам выступившего на брифинге заместителя руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области Болата Токишева, всего с начала пожароопасного периода 2023 года на территории государственного лесного фонда зарегистрировано 11 лесных пожаров, общая площадь, пройденная огнем, составила 73,96 га, из них лесные угодья – 37,66 га. Ущерб и затраты на тушение - 2,3 млн тенге.

В ведомстве управления - 13 учреждений лесного хозяйства. Пожароопасный сезон на землях государственного лесного фонда Акмолинской области объявлен с 5 апреля 2023 года.

«Все учреждения лесного хозяйства до пожароопасного периода отремонтировали всю технику, средства связи и оповещения, провели техминимум и обучение лесников. На пожароопасный сезон в учреждениях лесного хозяйства создан резерв ГСМ 130 тонн, в т.ч. 65 тонн бензина и 65 тонн дизтоплива», - сообщил спикер.

В целях недопущения лесных пожаров запланирован уход и устройство минерализованных полос общей протяженностью 12510 км, в том числе 1897 км - устройство минерализованных полос, 10613 км - уход за минерализованными полосами. Из этого выполнено устройство минерализованных полос на 285 км и уход за минерализованными полосами на 1764 км.

«В связи с аномальным повышением температуры, на период высокой пожарной опасности, начиная с 31 мая по 12 июня 2023 года, ограничены посещение физическими лицами лесов и въезд в них транспортных средств, а также проведение всех видов работ на территории государственного лесного фонда Акмолинской области», - добавил Б. Токишев.

Говоря о лесном пожаре, произошедшем недавно в Зерендинском районе, спикер подчеркнул, что в настоящее время начато служебное расследование по установлению причины возгорания и виновных лиц.

«На время служебного расследования от работы отстранен исполняющий обязанности лесничего Самарбайского лесничества Молдабек Тетейхан. По результатам служебного расследования будут приняты меры», - резюмировал выступающий.

Напомним, не так давно в Аккольском сельском округе Зерендинского района произошло загорание сухой травы с переходом огня на лесной массив. В тушении был задействован вертолет Казавиаспас МЧС с водно-сливным устройством.


Акмолинская область   Пожар   ДЧС  
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