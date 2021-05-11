Лесной пожар в ВКО: на место вылетел вице-министр МЧС РК
«Пожар еще не потушен. На место происшествия вылетел вице-министр по чрезвычайным ситуациям Марат Кулдиков», - сообщил Талгат Уали.
На данный момент на месте работает 208 человек личного состава и 47 единиц техники местных исполнительных органов, пожарных подразделений департамента и лесхоза. Огнем уничтожено 35 домов и 9 пострадало от огня. Имеется информация о пострадавших.
«Сил и средств для ликвидации пожара достаточно. К месту происшествия следуют также дополнительно 3 автоцистерны и 15 спасателей. В случае необходимости на помощь будет задействована вспомогательная техника», - сообщили в ведомстве.
Ранее по линии скорой помощи стало известно о том, что из поселка Лесхоз поступили двое пострадавших мужчин, 1949 и 1980 года рождения, которые с ожогами доставлены в местную больницу, в отделение реанимации. Сотрудники полиции обнаружили на пригорке обгоревший труп женщины, 1948 года рождения, обстоятельства и данные уточняются.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на ситуацию с крупным лесным пожаром, охватившим жилые дома в Риддере. Глава государства взял на контроль обеспечение помощи погорельцам.
Вместе с тем, в ДЧС ВКО начал действовать телефон горячей линии. Все, кому необходима помощь, могут позвонить по номеру 8(7232) 55-38-19, где с ними готовы работать психологи.
В ДЧС ВКО развернули оперативный штаб в кризисном центре.
В городе Риддере работают телефоны горячей линии:
8 (72336) 42941
8 777 991 3232
Организованы эвакуационные пункты по следующим адресам:
1. Риддерский агротехнический колледж. Адрес: Абая, 65.
Тел.: 8 705 762 8065
2. Гостиница КДС на базе амбулаторного центра профилакторий Казцинка. Адрес: Гоголя, 55а
Тел.: 8 771 305 18 53