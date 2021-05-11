Лесной пожар в ВКО: на место вылетел вице-министр МЧС РК

РИДДЕР.КАЗИНФОРМ - Пожар, внезапно охвативший лес и перекинувшийся на посёлок Лесхоз в городе Риддере Восточно-Казахстанской области, охватил площадь в 310 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

«Пожар еще не потушен. На место происшествия вылетел вице-министр по чрезвычайным ситуациям Марат Кулдиков», - сообщил Талгат Уали.

На данный момент на месте работает 208 человек личного состава​ ​и 47 единиц техники местных исполнительных органов, пожарных подразделений департамента и лесхоза. Огнем уничтожено 35 домов и 9 пострадало от огня. Имеется информация о пострадавших.

«Сил и средств для ликвидации пожара достаточно. К месту происшествия следуют также дополнительно 3 автоцистерны​ и 15 спасателей. В случае необходимости на помощь будет задействована вспомогательная техника», - сообщили в ведомстве.

Ранее по линии скорой помощи стало известно о том, что из поселка Лесхоз поступили двое пострадавших мужчин,​ 1949 и 1980 года рождения, которые с ожогами доставлены в местную больницу, в отделение реанимации. Сотрудники полиции обнаружили на пригорке обгоревший труп женщины, 1948 года рождения, обстоятельства и данные уточняются.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на ситуацию с крупным лесным пожаром, охватившим жилые дома в Риддере. Глава государства взял на контроль обеспечение помощи погорельцам.

Вместе с тем, в ДЧС ВКО начал действовать телефон горячей линии. Все, кому необходима помощь, могут позвонить по номеру 8(7232) 55-38-19, где с ними готовы работать психологи.

В ДЧС ВКО развернули оперативный штаб в кризисном центре.

В городе Риддере работают телефоны горячей линии:

8 (72336) 42941

8 777 991 3232

Организованы эвакуационные пункты по следующим адресам:

1. Риддерский агротехнический колледж. Адрес: Абая, 65.

Тел.: 8 705 762 8065

2. Гостиница КДС на базе амбулаторного центра профилакторий Казцинка. Адрес: Гоголя, 55а

Тел.: 8 771 305 18 53