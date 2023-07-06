Лесной пожар​ в ВКО локализован

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Лесной пожар, произошедший 3 июля в горах на территории Асубулакского лесного хозяйства Уланского района, локализован , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
По данным МЧС, пожар удалось локализовать 6 июля в 15:10 на предварительной площади 20 га.
«Неоценимую помощь в борьбе с огнем в данной местности оказала авиация. Вертолеты МИ-8 АО «Казавиаспас», МИ-171 министерства обороны и МИ-8 авиаподразделения ВКО тушили пожар с воздуха, всего совершено 125 сбросов воды. Всего в ликвидации пожара было задействовано более 250 человек, 34 единиц техники, 5 вертолетов», - проинформировали в МЧС.
Ранее сообщалось, что пожар продолжают тушить в лесничестве «Ертыс орманы» в Павлодарской области.