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Лесной пожар в Риддере предотвратили полицейские

31 Августа 2021 11:32
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Лесной пожар в Риддере предотвратили полицейские

РИДДДЕР. КАЗИНФОРМ - Полицейские предотвратили лесной пожар в Риддере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Прошло всего несколько месяцев после того страшного пожара в Риддере, в результате чего было сожжено более 30 домов, как двое местных жителей допустили беспечность, не задумываясь о возможных тяжких последствиях.

Так, при патрулировании вблизи лесного массива сотрудниками полиции был замечен дым и запах гари со стороны лесополосы. Как оказалось, двое местных жителей, находясь в нетрезвом состоянии, разожгли костер, создавая тем самым опасность для распространения огня. Пламя огня достигало уже почти веток елей и сосен, а искры костра отбрасывало на листья и траву, которые в любой момент могли загореться.

«Угроза возникновения лесного пожара была ликвидирована полицейскими своими силами, а лица, распивавшие спиртные напитки и разжегшие костер, привлечены к административной ответственности по статье 440 КоАП РК», – рассказал заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов.

В адрес департамента полиции Восточно-Казахстанской области поступила благодарность от жителей города Риддера за своевременное реагирование полицейских на возможную угрозу возгорания леса.


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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия   #МВД РК   #Пожар  
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