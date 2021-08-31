Лесной пожар в Риддере предотвратили полицейские
РИДДДЕР. КАЗИНФОРМ - Полицейские предотвратили лесной пожар в Риддере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Прошло всего несколько месяцев после того страшного пожара в Риддере, в результате чего было сожжено более 30 домов, как двое местных жителей допустили беспечность, не задумываясь о возможных тяжких последствиях.
Так, при патрулировании вблизи лесного массива сотрудниками полиции был замечен дым и запах гари со стороны лесополосы. Как оказалось, двое местных жителей, находясь в нетрезвом состоянии, разожгли костер, создавая тем самым опасность для распространения огня. Пламя огня достигало уже почти веток елей и сосен, а искры костра отбрасывало на листья и траву, которые в любой момент могли загореться.«Угроза возникновения лесного пожара была ликвидирована полицейскими своими силами, а лица, распивавшие спиртные напитки и разжегшие костер, привлечены к административной ответственности по статье 440 КоАП РК», – рассказал заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов.
В адрес департамента полиции Восточно-Казахстанской области поступила благодарность от жителей города Риддера за своевременное реагирование полицейских на возможную угрозу возгорания леса.
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