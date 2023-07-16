Лесной пожар в Павлодарской области: на помощь прибыли два борта из Семея

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Щербактинском районе Павлодарской области на территории ГУ ГЛПР «Ертіс орманы» продолжается тушение лесного пожара. Площадь пожара составляет 850 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Павлодарской области.

«В 05:13 дополнительно прибыли из Семея два борта МИ-17, МИ-171 с ВСУ от Министерства обороны. В 07:30 министр ЧС и аким области завершили облет территории лесничеств. Активная фаза горения происходит в 98 квартале Бауртауского лесничества, где пожар местами переходит с низового в верховой.

Задействованными ресурсами осуществляется проливка кромки пожара с целью исключения повторного возгорания. Угрозы населенным пунктам нет», - сообщили в пресс-службе акима региона.

Всего в ликвидации пожара задействованы 329 человек личного состава, 101 единица техники (МЧС 161 человек личного состава, из них сотрудники ДЧС Павлодарской области в количестве 40 человек личного состава, 24 единицы техники, ДЧС Астаны - 67 человек личного состава, 15 единиц техники, ДЧС Караганды - 33 человека личного состава и 6 единиц техники, ВКО - 21 человек личного состава и 5 единиц техники, «Ертис орманы» - 130 человек, 32 единицы техники, сотрудники департамента полиции - 4 единицы техники и 8 человек личного состава, сотрудники местных исполнительных органов - 26 человек и 13 единиц техники, «НГПС Алюминий Казахстана» - 4 человека личного состава и 2 единицы техники) и 2 борта (МИ-8 с ВСУ и Еврокоптер МЧС).

Напомним, 14 июля произошло возгорание сухой травы на площади ориентировочно 500 га с переходом огня на территорию Баянаульского нацпарка. Из Павлодара направили колонну ДЧС (17 человек личного состава и 5 единиц техсредств). 15 июля пожар локализовали.

Министр по ЧС Сырым Шарипханов находится в оперативном штабе в эпицентре ситуации на месте пожара в лесном хозяйстве «Ертiс орманы». Площадь лесного пожара достигла 800 га.