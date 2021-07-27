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Лесной пожар в Калифорнии почти уничтожил деревушку

27 Июля 2021 17:42
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Лесной пожар в Калифорнии почти уничтожил деревушку

ЛОС-АНДЖЕЛЕС. КАЗИНФОРМ – Лестные пожары уже не первую неделю бушуют в Калифорнии. Огонь уничтожил почти полностью деревушку Индиан-Фоллс на северо-западе американского штата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

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Сгорели десятки домов и построек. О жертвах не сообщается.

Сильный ветер и засуха осложняют тушение. Кроме того, над местами возгорания из восходящих потоков воздуха формируются грозовые «огненные облака». Есть риск возникновения новых пожаров.

Тяжёлая ситуация сохраняется в соседнем Орегоне. Там сгорело около двух тысяч квадратных километров леса. Под контроль удалось взять чуть больше половины площади возгорания. На борьбу с огнём брошены 2200 специалистов.

Напомним, ранее американский штат Калифорния на фоне гигантских лесных пожаров обратился с просьбой о помощи извне. Губернатор Калифорнии Гейвин Ньюсом попросил о содействии Канаду, Австралию, а также ряд других штатов США.


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#Происшествия   #США   #Мировые новости   #Пожар  
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