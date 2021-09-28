РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:50, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Лесной пожар в горах Алматинской области продолжают тушить с вертолета

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пожар в Коринском ущелье Алматинской области тушат с вертолета второй день, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

    «По состоянию на 09 часов 30 минут 28 сентября имеется сильное задымление по ущелью. Вертолетом АО «Казавиаспас» МЧС РК осуществляется облет и сброс воды. Силами ДЧС сформированы дополнительные группировки из числа сотрудников ближайших районных подразделений, работников местных исполнительных органов. Организован штаб, для организации бесперебойной связи направлена командно-штабная машина, для аэровизуального наблюдения направлена оперативная группа с дроном», - говорится в сообщении.

    Угрозы населенным пунктам нет. Ближайший город Текели находится в 17 километрах от места пожара.

    В ликвидации пожара задействован 51 сотрудник 10 единиц техники и 4 мотопомпы ДЧС Алматинской области, 35 работников, 3 единицы техники и 4 мотопомпы Талдыкорганкого лесного хозяйства, 5 работников Казавиалесоохраны, а также 1 борт вертолета АО «Казавиаспас» МЧС РК и 4 человека экипажа.

    В ДЧС Алматинской области сообщение о возгорании в горах поступило 27 сентября в 15 часов. «В Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области поступило сообщение о том, что на территории Талдыкорганского лесничества в Коринском ущелье Ескельдинского р-на Алматинской области, в районе шестой пасеки в труднодоступной горной скалистой местности происходит горение сухой травы, кустарников, смешанного леса. На место возгорания незамедлительно были направлены силы и средства ДЧС Алматинской области», - сообщили в пресс-службе.


    Теги:
    ДЧС Пожар Происшествия, ЧС Алматинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:23
    Милад Карими завоевал олимпийскую лицензию в Париж
    Сегодня, 22:55
    В Экибастузе запустили все тепломагистрали
    Сегодня, 22:12
    За рукоприкладство могут наказать педагога колледжа в Павлодаре
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!