Лесной пожар в горах Алматинской области продолжают тушить с вертолета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пожар в Коринском ущелье Алматинской области тушат с вертолета второй день, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

«По состоянию на 09 часов 30 минут 28 сентября имеется сильное задымление по ущелью. Вертолетом АО «Казавиаспас» МЧС РК осуществляется облет и сброс воды. Силами ДЧС сформированы дополнительные группировки из числа сотрудников ближайших районных подразделений, работников местных исполнительных органов. Организован штаб, для организации бесперебойной связи направлена командно-штабная машина, для аэровизуального наблюдения направлена оперативная группа с дроном», - говорится в сообщении.

Угрозы населенным пунктам нет. Ближайший город Текели находится в 17 километрах от места пожара.

В ликвидации пожара задействован 51 сотрудник 10 единиц техники и 4 мотопомпы ДЧС Алматинской области, 35 работников, 3 единицы техники и 4 мотопомпы Талдыкорганкого лесного хозяйства, 5 работников Казавиалесоохраны, а также 1 борт вертолета АО «Казавиаспас» МЧС РК и 4 человека экипажа.

В ДЧС Алматинской области сообщение о возгорании в горах поступило 27 сентября в 15 часов. «В Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области поступило сообщение о том, что на территории Талдыкорганского лесничества в Коринском ущелье Ескельдинского р-на Алматинской области, в районе шестой пасеки в труднодоступной горной скалистой местности происходит горение сухой травы, кустарников, смешанного леса. На место возгорания незамедлительно были направлены силы и средства ДЧС Алматинской области», - сообщили в пресс-службе.