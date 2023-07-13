Лесной пожар в Бородулихинском районе области Абай ликвидирован

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - По информации ГЛПР «Семей Орманы» сегодня в 13 часов 00 минут лесной пожар в Бородулихинском районе области Абай полностью ликвидирован, то есть процесс горения и тления полностью прекращен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.

Площадь выгоревшего участка составила 60 тыс га. Задействованными силами и средствами локализация данного пожара была достигнута 14 июня в 21:00 часов.

Как раннее отмечалось, с момента достижения локализации и убытия сил и средств МЧС на месте пожара организовано дежурство (окарулирование) лесными пожарными станциями Министерства экологии и природных ресурсов в целях исключения возможности повторного возгорания. Проводилось патрулирование по всему периметру пожара.

В ведомстве отметили, что локализация объявляется, когда дальнейшее распространение пожара прекращено, площадь пожара не увеличивается. При этом, пожар считается ликвидированным, когда горение прекращено и приняты меры по предотвращению возобновления горения.