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Лесной пожар в Абайской области: тушение производят в отдельных очагах

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
23 Мая 2023, 20:05
Лесной пожар в Абайской области: тушение производят в отдельных очагах Фото: gov.kz

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Абайской области продолжают тушить крупный лесной пожар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

«Тушение пожара продолжается на трех участках. Распространение пожара полностью прекращено, тушение производится в отдельных очагах. Ориентировочная площадь пожара составляет 1 500 гектаров», - сообщили в ведомстве.


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Всего на тушении лесного пожара задействованы 100 единиц техники, из них 1 пожарный поезд и 2 вертолета «Казавиаспас» и «Казавиалесохрана», а также 402 человека.

«На данный момент осуществлено 59 сбросов (около 160 тонн) воды», - добавили в департаменте по ЧС.

Напомним, 22 мая на территории Алтайского края вблизи села Новенькое произошло возгорание сухой травы с переходом огня на территорию ГЛПР «Семей орманы».


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