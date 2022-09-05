Лесной пожар тушат в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На территории КГУ «Зыряновское лесное хозяйство» Быковское лесничество загорелась трава и кустарник. Предварительная площадь пожара - 167 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

«Незамедлительно была организована работа лесников пожарных ДЧС ВКО, местных исполнительных органов. Работа по ликвидации осложнена труднодоступной горной местностью. Предварительная площадь пожара- 167 га. Для визуального обследования задействован самолет АН-2 Казавиалесоохраны. Угрозы населенным пунктам нет», - говорится в сообщении ДЧС.

По данным ведомства, всего в ликвидации задействовано 344 человека и 25 единиц техники ДЧС ВКО, Лесхоза, МИО и Казавиалесохраны.

В тушении пожара задействован вертолет АП ВКО МИ-8 с водосливным устройством. На данный момент произведено три сброса воды объемом 9 тонн.

В ДЧС ВКО и на месте пожара работают оперативные штабы.