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Лесной пожар тушат в турецкой Анталье

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
12 Сентября 2022, 01:32
Лесной пожар тушат в турецкой Анталье

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пожар, вспыхнувший в лесной зоне недалеко от населенных пунктов в районе Кумлуджа Антальи, был локализован с помощью авиации и наземных сил, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на газету Dünya.

Уточняется, что пожар вспыхнул в лесном массиве в районе Ортакейском квартала Ташлычай.

Причины возгорания пока не установлены.

Сообщается, что были отправлены группы Регионального управления лесного хозяйства.

«Бригады, которые взяли огонь под контроль с воздуха и с земли, продолжают свои работы по тушению. Задействованы три вертолета, два самолета и девять единиц техники. По предварительным данным в результате пожара пострадало полгектара земли», - говорится в публикации издания со ссылкой на директора Регионального управления лесного хозяйства Антальи Ведата Дикича.

Фото с сайта Dünya.
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