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Лесной пожар произошел в резервате «Ертис орманы» в Павлодарской области

Автор:  
Антон Гагарин
14 Апреля 2023, 23:00
Лесной пожар произошел в резервате «Ертис орманы» в Павлодарской области Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Пожар произошел в Баимбетском лесничестве. В тушении вместе с наземной техникой и людьми задействовали вертолет «Казавиаспаса», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«13 апреля в 12:50 поступило сообщение о том, что на территории лесного фонда Баимбетского лесничества РГУ ГЛПР «Ертис орманы» происходит горение с последующим переходом на территорию Российской Федерации», - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

По запросу руководства резервата «Ертис орманы» в 14:38 в Шакинский сельский округ района Аккулы направили колонну ДЧС Павлодарской области для оказания помощи в тушении пожара на территории Первомайского и Баймбетского лесничеств.

На место происшествия выехали 4 автоцистерны, командно-штабная машина, автомобиль «Вахтовка» высокой проходимости. Для мониторинга и оценки обстановки на место вылетал вертолет «Казавиаспас» с заместителем начальника ДЧС, руководством областной территориальной инспекции и управления недропользования.

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«В 20:08 пожар на территории РГУ ГЛПР «Ертис орманы» локализовали работники лесного хозяйства (92 рабочих), 24 единицы техники и сотрудники ДЧС Павлодарской области: 25 человек личного состава и 6 единиц техники», - дополнили в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что три гектара тростника выгорело на побережье Каспийского моря.
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