Лесной пожар произошел в горах ВКО

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области в 80 км от Риддера произошел пожар в горной лесной труднодоступной местности, передает МИА «Казинформ».

«17 июня на территории РГУ «Западно-Алтайский государственный природный заповедник» произошло загорание в горной лесной труднодоступной местности в 80 километрах от города Риддера. Площадь загорания ориентировочно 6 га. В ликвидации задействовано 58 человек и 9 единиц техники лесхоза, ДЧС ВКО, пограничников. Аким области Е. Кошербаев, его заместители, руководство департамента ЧС находятся на облете и мониторят ситуацию и борьбу с огнем с неба. Верхового пожара нет. Угроза населенным пунктам отсутствует», - сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.

Благодаря слаженности действий всех участников тушения пожара, на территории Западно- Алтайского государственного природного заповедника на 06 часов 45 минут объявлена локализация.