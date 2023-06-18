РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:10, 18 Июнь 2023 | GMT +6

    Лесной пожар произошел в горах ВКО

    None
    РИДДЕР. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области в 80 км от Риддера произошел пожар в горной лесной труднодоступной местности, передает МИА «Казинформ».

    «17 июня на территории РГУ «Западно-Алтайский государственный природный заповедник» произошло загорание в горной лесной труднодоступной местности в 80 километрах от города Риддера. Площадь загорания ориентировочно 6 га. В ликвидации задействовано 58 человек и 9 единиц техники лесхоза, ДЧС ВКО, пограничников. Аким области Е. Кошербаев, его заместители, руководство департамента ЧС находятся на облете и мониторят ситуацию и борьбу с огнем с неба. Верхового пожара нет. Угроза населенным пунктам отсутствует», - сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.

    Благодаря слаженности действий всех участников тушения пожара, на территории Западно- Алтайского государственного природного заповедника на 06 часов 45 минут объявлена локализация.


    Теги:
    Пожар Восточно-Казахстанская область Происшествия Происшествия, ЧС Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:30
    Всего 17% интернет-мошенничеств раскрывают в СКО
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Сегодня, 17:36
    Информация о мусорном коллапсе в Атырау не соответствует действительности - акимат
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!