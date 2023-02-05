Лесной пожар произошел на юге Франции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый в новом году лесной пожар произошел во Франции. В субботу огонь охватил около 130 гектаров лесных и кустарниковых насаждений на юге страны, близ городка Мурье. В борьбе со стихией были задействованы около 270 пожарных, и к вечеру им удалось взять ситуацию под контроль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

По словам экологов, зимние пожары на юге Франции не так редки, как может показаться. Их возникновению способствуют такие неблагоприятные погодные условия как засушливость (с начала года в регионе выпало лишь 1.2 мм осадков) и мистраль, сильный северный ветер, который возникает наиболее часто именно в зимний период.

Фото: twitter.com/PompiersFR