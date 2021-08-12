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Лесной пожар продолжает бушевать в Калифорнии: разрушено более тысячи зданий

12 Августа 2021 11:06
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Лесной пожар продолжает бушевать в Калифорнии: разрушено более тысячи зданий

ЛОС-АНДЖЕЛЕС. КАЗИНФОРМ – Лесной пожар «Дикси», разбушевавшийся в Калифорнии, стал одним из самых разрушительных пожаров в истории американского штата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на San Francisco Chronicle.

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По данным пожарного управления штата, пожар уже охватил территорию более 202 тысяч гектар.

Помимо этого, пожар уничтожил 1027 строений, в том числе 547 отдельных жилых домов, восемь многоквартирных домов, 131 нежилой коммерческий объект, восемь многофункциональных коммерческих и жилых построек и 333 второстепенных строения.

Таким образом, пожар «Дикси» занял 15-е место среди самых разрушительных пожаров в истории штата. К тому же, он уже был признан вторым по величине лесным пожаром в истории штата.

Начавшийся 14 июля, пожар продолжает бушевать в нескольких округах, а именно в Бьютт, Плумас, Лассен и Техама.

На этой неделе в штате ожидаются более жаркие и сухие погодные условия, в том числе вероятность грозы в конце недели, и все еще существует вероятность увеличения пожара.

В результате возгорания уже пострадали трое пожарных.



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#Происшествия   #США   #Пожар  
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Автор:

Татьяна Кудренок

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