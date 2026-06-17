Лесной пожар оперативно потушили в нацпарке «Бурабай» благодаря умной системе Smart

17 июня 2026 года в 10:43 на территории Боровского лесничества нацпарка «Бурабай» было зафиксировано возгорание, вызванное грозой.

— Благодаря работе системы раннего обнаружения лесных пожаров Smart возгорание удалось своевременно выявить, а также оперативно приступить к его ликвидации. Специалисты не допустили распространения огня на значительную площадь. Площадь возгорания составила 0,001 гектара леса. К тушению были привлечены силы и средства нацпарка «Бурабай» и «КазАвиаЛесОхраны». Всего в ликвидации возгорания приняли участие 20 человек, задействовано пять единиц техники, включая пожарные машины, малый лесопатрульный комплекс, а также вертолет, который был поднят для мониторинга обстановки и координации действий с воздуха, — рассказали в Государственном национальном природном парке «Бурабай»

Фото: Государственный национальный природный парк «Бурабай»

Возгорание было обнаружено в 10:43 часов, работы по тушению начались в 11:15, а уже в 11:39 пожар удалось локализовать. Очаг возгорания находился на высоте около 300 метров над уровнем озера, на труднодоступном участке со скальным рельефом и крутым подъемом.

— Это значительно осложняло работу специалистов. Тем не менее, благодаря слаженным действиям сотрудников и своевременному реагированию распространения огня удалось не допустить. В настоящее время специалисты проводят необходимые мероприятия по окончательной ликвидации последствий возгорания. Размер ущерба, причиненного территории национального парка, будет определен в течение 15 дней после завершения всех процедур, — заключили в нацпарке.

Фото: Государственный национальный природный парк «Бурабай»

В «Бурабае» призвали посетителей строго соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в период жары и ветра.

Ранее сообщалось, что более 80 нарушений выявили в нацпарке «Бурабай» с начала сезона. Также в нацпарке объясняли, как быстро и с комфортом выехать из зоны «Бурабай». Схемы проезда можно посмотреть здесь.