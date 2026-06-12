Более 80 нарушений выявили в нацпарке «Бурабай» с начала сезона

В течение всего лета на территории нацпарка будут проводиться регулярные рейдовые мероприятия с участием государственных инспекторов, сотрудников полиции, МЧС и акимата.

Решение об усилении контроля связано с беспрецедентным потоком туристов в нацпарк. Согласно научным исследованиям, допустимая нагрузка на основные туристические локации, с учетом принятых мер по развитию инфраструктуры, составляет 890 тыс. человек в год. Вместе с тем, по информации местных властей, курортную зону в ушедшем году посетили около 1,5 млн человек. В текущем году эта цифра может возрасти на сотни тысяч.

Постоянное превышение допустимых показателей посещаемости приводит к деградации почвенного покрова, уплотнению и разрушению верхнего слоя почвы, оголению корневой системы деревьев, повреждению кустарниковой растительности и естественных мест обитания животных. Усиливается нагрузка на прибрежные зоны и водоемы, возрастает риск загрязнения и нарушения естественного экологического баланса.

Фото: ГНПП «Бурабай»

Специалисты отмечают, что бесконтрольное пребывание посетителей в лесных массивах, движение вне туристических маршрутов, установка палаток в неустановленных местах и несоблюдение элементарных экологических норм наносят значительный ущерб экосистеме, восстановление которой может занять десятилетия. При сохранении подобных темпов антропогенной нагрузки существует риск утраты уникального природного ландшафта, благодаря которому Бурабай по праву называют жемчужиной Казахстана.

Также ежегодно увеличивается количество фиксируемых правонарушений. Туристы разводят костры в запрещенных местах, размещают палатки вне специально оборудованных зон, оставляют мусор, повреждают древесно-кустарниковую растительность и нарушают установленный режим пребывания.

По состоянию на 11 июня 2026 года на территории ГНПП «Бурабай» уже выявлено 85 административных правонарушений. В частности, составлен 61 административный протокол по статье 380-1 КоАП РК «Нарушение режима охраны особо охраняемых природных территорий» и 19 протоколов по статье 380 КоАП РК «Нарушение порядка пребывания физических лиц на отдельных видах особо охраняемых природных территорий».

Кроме того, зафиксированы факты засорения лесного фонда, нанесения ущерба землям лесного фонда, нарушения требований земельного законодательства, незаконного повреждения древесно-кустарниковой растительности, а также случаи воспрепятствования законной деятельности государственных инспекторов.

Стоит отметить, что помимо административных штрафов, закон предусматривает возмещение нанесенного ущерба, а также привлечение злостных нарушителей к общественным работам.

В ГНПП «Бурабай» отметили, что некоторые отдыхающие по-прежнему воспринимают поездку в нацпарк как возможность отдыхать без ограничений. Однако любое нарушение от разведения костра в неположенном месте до выброса мусора влечет административную ответственность.

В нацпарке призывают посетителей не оставаться равнодушными к нарушениям природоохранного законодательства. О подобных фактах граждане могут незамедлительно сообщать государственным инспекторам национального парка либо на ближайшие кордоны ГНПП «Бурабай». Оперативное информирование позволяет своевременно пресекать нарушения и минимизировать ущерб уникальной экосистеме национального парка.