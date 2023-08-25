Лесной пожар на северо-востоке Греции стал крупнейшим за 20 лет

АФИНЫ. КАЗИНФОРМ - Лесной пожар, вспыхнувший в прошлую субботу в регионе Эврос на север-востоке Греции, стал крупнейшим в стране за последние два десятилетия, сообщила в четверг Афинская национальная обсерватория. Опираясь на данные, предоставленные картографической службой ЕС Copernicus, в обсерватории подтвердили, по состоянию на полдень 23 августа около 292 587 гектаров (722 998 акров) лесных площадей были сожжены дотла в результате пожаров в районах городов Александруполис и Дадия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Anadolu Agency.



С 2007 года в стране в результате 16 крупных лесных пожаров сгорело 1,7 миллиона гектаров (4,2 миллиона акров) лесных массивов.

Европейский комиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич заявил в социальной сети X, ранее известной как Twitter, что лесные пожары в Александруполисе стали крупнейшими, с которыми когда-либо сталкивался Европейский Союз.

Лесные пожары в Греции, вызванные сильным ветром и высокой температурой воздуха, бушуют уже шестой день.

26 человек погибли в результате лесных пожаров. Шестьдесят пожарных получили ранения, сообщили в пожарной службе.

По данным властей, только в среду пожарные потушили 99 отдельных возгораний по всей Греции.

По словам официальных лиц, пожары на Тенерифе, Канарских островах в Испании, на северо-западе Турции, недалеко от границы с Грецией, Португалией и Италией, взяты под контроль.

Власти подозревают, что причиной некоторых пожаров вблизи Афин стал поджог.

За четыре часа утром в четверг в районе Авлоны, у северных предгорий горы Парнита, произошло девять пожаров.

Греция обратилась за помощью к другим европейским странам в связи с масштабными лесными пожарами. Несколько стран, в том числе Германия, Швеция, Хорватия, Кипр, Болгария и Франция, направили в Грецию пожарную авиацию и пожарных.

Страны Южной Европы особенно подвержены лесным пожарам. Чиновники Евросоюза связывают изменение климата с увеличением частоты и интенсивности лесных пожаров в Европе, отметив, что 2022 год стал вторым худшим годом по выгоревшей площади за всю историю наблюдений после 2017 года.