Лесные пожары во Франции породили опасные «огненные облака»
Специалистам, борющимся с разрушительными пожарами во Франции, пришлось столкнуться с новой угрозой — огромными «огненными облаками», создающими собственные ветровые потоки и даже вызывающими молнии, которые могут стать причиной новых возгораний, передает агентство Kazinform со ссылкой на France 24.
«Огненные облака» возникают из-за сильного нагрева воздуха над пожаром, превращаясь в мощные грозовые системы. Они создают сильный ветер и нисходящие потоки, которые способствуют распространению огня.
По мнению ученых, это является еще одним последствием изменения климата, вызванного деятельностью человека.
Такое же мнение выразил премьер-министр Франции Себастьян Лекорню, отметив, что 9 из 10 лесных пожаров вызваны деятельностью человека, причем большинство из них являются следствием халатности, например, выброшенных окурков, мангалов или строительных работ, проводимых без надлежащих мер предосторожности.
По словам Лекорню, с 6 июля во Франции арестованы 162 человека по подозрению в поджогах лесных пожаров.
— Наша страна переживает беспрецедентный пожароопасный сезон: уже сгорело 116 085 гектаров земли, и с января зафиксировано 13 566 пожаров. Мы уже превзошли рекордный 2022 год, — написал премьер в Х.
Notre pays traverse une saison de feux inédite: 116 085 hectares ont déjà brûlé et 13 566 départs de feu ont été recensés depuis janvier.— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) July 27, 2026
Nous avons déjà dépassé l’année record de 2022 (72 000 hectares brûlés).
La lutte contre les incendies commence par la prévention.
9 feux…
Тем временем президент Франции Эмманюэль Макронпосетил координационный центр масштабной операции по тушению пожара на юго-западе Франции.
— Мы столкнулись с совершенно беспрецедентным пожаром, — заявил Макрон, назвав ситуацию крупнейшим пожарным кризисом во Франции со времен Второй мировой войны.
Message radio à toutes les forces engagées contre les incendies en Gironde. pic.twitter.com/icOw9vjC3z— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 27, 2026
Он отметил, что огонь, охвативший территорию в четыре раза больше Парижа, оказался крайне непредсказуемым и вынудил эвакуироваться около 220 тысяч человек.
— Предстоящие недели будут трудными. Мы должны держаться стойко, — сказал Макрон.
Не менее сложная ситуация сложилась и в Испании. К западу от Мадрида продолжаются неконтролируемые лесные пожары, вынудившие более 100 тысяч человек покинуть свои дома.
Национальная метеорологическая служба Испании сообщает, что, по прогнозам, суровая погода продлится «как минимум» до воскресенья, и предупреждает об «экстремальной» пожарной опасности, поскольку пожарные продолжают бороться с одними из самых масштабных пожаров в истории страны.
Ранее сообщалось, что число жителей Франции и Испании, эвакуированных из-за лесных пожаров, превысило 300 тысяч человек.