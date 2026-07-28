Лесные пожары во Франции породили опасные «огненные облака»

Специалистам, борющимся с разрушительными пожарами во Франции, пришлось столкнуться с новой угрозой — огромными «огненными облаками», создающими собственные ветровые потоки и даже вызывающими молнии, которые могут стать причиной новых возгораний, передает агентство Kazinform со ссылкой на France 24 .

«Огненные облака» возникают из-за сильного нагрева воздуха над пожаром, превращаясь в мощные грозовые системы. Они создают сильный ветер и нисходящие потоки, которые способствуют распространению огня.

По мнению ученых, это является еще одним последствием изменения климата, вызванного деятельностью человека.

Такое же мнение выразил премьер-министр Франции Себастьян Лекорню, отметив, что 9 из 10 лесных пожаров вызваны деятельностью человека, причем большинство из них являются следствием халатности, например, выброшенных окурков, мангалов или строительных работ, проводимых без надлежащих мер предосторожности.

По словам Лекорню, с 6 июля во Франции арестованы 162 человека по подозрению в поджогах лесных пожаров.

— Наша страна переживает беспрецедентный пожароопасный сезон: уже сгорело 116 085 гектаров земли, и с января зафиксировано 13 566 пожаров. Мы уже превзошли рекордный 2022 год, — написал премьер в Х.

Notre pays traverse une saison de feux inédite: 116 085 hectares ont déjà brûlé et 13 566 départs de feu ont été recensés depuis janvier.

Nous avons déjà dépassé l’année record de 2022 (72 000 hectares brûlés).



La lutte contre les incendies commence par la prévention.

9 feux… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) July 27, 2026

Тем временем президент Франции Эмманюэль Макронпосетил координационный центр масштабной операции по тушению пожара на юго-западе Франции.

— Мы столкнулись с совершенно беспрецедентным пожаром, — заявил Макрон, назвав ситуацию крупнейшим пожарным кризисом во Франции со времен Второй мировой войны.

Message radio à toutes les forces engagées contre les incendies en Gironde. pic.twitter.com/icOw9vjC3z — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 27, 2026

Он отметил, что огонь, охвативший территорию в четыре раза больше Парижа, оказался крайне непредсказуемым и вынудил эвакуироваться около 220 тысяч человек.

— Предстоящие недели будут трудными. Мы должны держаться стойко, — сказал Макрон.

Не менее сложная ситуация сложилась и в Испании. К западу от Мадрида продолжаются неконтролируемые лесные пожары, вынудившие более 100 тысяч человек покинуть свои дома.

Национальная метеорологическая служба Испании сообщает, что, по прогнозам, суровая погода продлится «как минимум» до воскресенья, и предупреждает об «экстремальной» пожарной опасности, поскольку пожарные продолжают бороться с одними из самых масштабных пожаров в истории страны.

Ранее сообщалось, что число жителей Франции и Испании, эвакуированных из-за лесных пожаров, превысило 300 тысяч человек.