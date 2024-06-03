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    16:19, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    Лесные пожары разгорелись в России: режим ЧС ввели в Забайкалье и Бурятии

    Лесные пожары разгорелись в России: режим ЧС ввели в Забайкалье и Бурятии
    Фото: freepik.com

    В Забайкалье и Бурятии введен федеральный режим ЧС для привлечения дополнительных лесопожарных сил, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Рослесхоза.

    Режим ЧС позволит быстрее привлечь дополнительные силы и средства для тушения лесных пожаров, а также упростит компенсацию затрат на тушение лесных пожаров.

    — Ситуация с лесными пожарами в Забайкалье и Бурятии сложная, но контролируемая. Рослесхоз совместно с Правкомиссией ежедневно в штабном режиме занимается координацией тушения лесных пожаров. В частности, Рослесхоз уже направил 400 парашютистов-пожарных Авиалесоохраны и региональных авиаотделений в эти субъекты, — отметил руководитель Рослесхоза Иван Советников.

    На 06:00 по мск в Забайкальском крае и Республике Бурятия ликвидировано три лесных пожара на 2,5 тысячи га, продолжается тушение 38 возгораний на 96,7 тысячи га. Всего в этих субъектах к тушению привлечено 1,3 тысячи человек, 164 единицы техники. Усиление лесопожарных группировок в этих субъектах продолжается.

    Теги:
    Погода Пожар Происшествия, ЧС Режим ЧС Лесные пожары Мировые новости Россия
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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