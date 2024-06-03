Лесные пожары разгорелись в России: режим ЧС ввели в Забайкалье и Бурятии

В Забайкалье и Бурятии введен федеральный режим ЧС для привлечения дополнительных лесопожарных сил, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Рослесхоза.

Режим ЧС позволит быстрее привлечь дополнительные силы и средства для тушения лесных пожаров, а также упростит компенсацию затрат на тушение лесных пожаров.

— Ситуация с лесными пожарами в Забайкалье и Бурятии сложная, но контролируемая. Рослесхоз совместно с Правкомиссией ежедневно в штабном режиме занимается координацией тушения лесных пожаров. В частности, Рослесхоз уже направил 400 парашютистов-пожарных Авиалесоохраны и региональных авиаотделений в эти субъекты, — отметил руководитель Рослесхоза Иван Советников.

На 06:00 по мск в Забайкальском крае и Республике Бурятия ликвидировано три лесных пожара на 2,5 тысячи га, продолжается тушение 38 возгораний на 96,7 тысячи га. Всего в этих субъектах к тушению привлечено 1,3 тысячи человек, 164 единицы техники. Усиление лесопожарных группировок в этих субъектах продолжается.