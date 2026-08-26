Лесные пожары бушуют на северо-западе Турции

Пожары охватили три района, власти сообщили о задержании 12 подозреваемых в связи с лесными пожарами по всей Турции, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

В провинции Бурса на северо-западе Турции утром вспыхнули лесные пожары сразу в трех местах. Возгорания произошли в районах Дерекызык и Акташтапе округа Кестель, а также в Карапынаре в округе Йылдырым — у подножия горы Улудаг.

Региональное управление лесного хозяйства направило на место два вертолета, восемь водовозов, три цистерны, шесть пожарных машин и четыре бульдозера. В тушении также участвовали жандармерия, городские пожарные и местные жители. Несмотря на сильный ветер, спасателям удалось в значительной степени локализовать огонь.

На фоне пожаров министр юстиции Турции Акын Гюрлек сообщил о задержании 12 подозреваемых по делам о 73 лесных пожарах, произошедших с 1 июня в 25 провинциях страны. Еще 21 человеку избрали меры судебного контроля.

Эксперт факультета лесного хозяйства Университета Бартын Халиль Барыш Озель призвал жителей избегать лесных территорий. По его словам, сильный ветер, высокая температура и низкая влажность сохраняют высокий риск новых возгораний.

Власти также создают вдоль автомобильных дорог защитные полосы шириной 20 метров, удаляя растительность до минерального слоя почвы, чтобы предотвратить распространение огня, в том числе от выброшенных сигарет.

Ранее мы писали, что пасследования и аресты по фактам 44 лесных пожаров проходят в Турции.