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    10:16, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    Лес вывозят грузовиками: в нацпарке Иле-Алатау объяснили происходящее

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы возмутились вывозом леса грузовыми автомобилями из Аксайского ущелья, который находится на территории Иле-Алатауского национального парка. Видео появилось в сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Авторы видео сообщили, что 6 февраля за 1,5 часа они наблюдали, как вывозили лес шесть грузовых авто.

    «Пилят заповедную зону. Чтобы вырастить ель такого размера, как была в одном из грузовиков, понадобится 100 лет! Получается, нашему будущему поколению просто достанутся голые горы», - говорится в посте .

    В Иле-Алатауском нацпарке ответили, что лес рубят для строительства селезащитной плотины на реке Аксай согласно постановления Правительства РК о переводе земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса.

    «Перевести земли республиканского государственного учреждения «Иле-Алатауский государственный национальный природный парк» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК общей площадью 49,7306 гектара из категории земель особо охраняемых природных территорий в категорию земель запаса для строительства селезащитных плотин, согласно приложению к настоящему постановлению, для строительства селезащитной плотины на реке Аксай отведено 16,13 га земли», - ответили в ведомстве.

    В этом же постановлении имеется пункт о возмещении дохода в республиканский бюджет потерь лесохозяйственного производства и принятия мер по расчистке площади с передачей полученной древесины на баланс национального парка.

    «Расчет возмещения потерь и убытков лесохозяйственного производства по ставкам платы при наличии древесины объемом 887,82 кубических метров осуществлен по таксационным описаниям на основании материалов лесоустройства 2014 года, исходя из средней высоты и диаметра деревьев, произрастающих в лесу. В данное время ведутся работы по строительству плотины (расчистки площади от деревьев, вывозка веток и корней, выравнивание территории и т.д)», - добавили в Иле-Алатау.

    На основании постановления, срубленный лес с Аксайского ущелья вывозится в центральный деревообрабатывающий цех (ДОЦ) национального парка. На сегодняшний день фактический поступило 396,7 кубических метров древесины.



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