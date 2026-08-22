Лес без выходных: как на самом деле работают лесники Костанайской области

Лес начинается буквально в нескольких минутах от Костаная. Для горожан это место прогулок, пикников и отдыха, а для сотрудников государственной лесной охраны — территория, которую ежедневно приходится обходить, защищать от огня, незаконной вырубки и браконьеров. Корреспондент Kazinform вместе с лесниками прошла по пригородному лесному массиву и узнала, чем живет «зеленое кольцо» города и почему его охрана не заканчивается после рабочего дня.

Больше 50% территории — леса

Общая площадь государственного лесного фонда, закрепленного за учреждением, составляет около 19,6 тысячи гектаров. Примерно 13,5 тысячи гектаров покрыты лесом. Основные породы — сосна, береза и осина, встречаются также кустарники.

— Это фактически зеленое кольцо Костаная. Лесные массивы окружают город, и все это государственный лесной фонд, — рассказывает инженер охраны и защиты леса Пригородного учреждения лесного хозяйства Болатбек Табулдин.

Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

Всего в области работают 11 учреждений лесного хозяйства. Отдельно действует Наурзумский государственный природный заповедник. Там наш собеседник проработал около 15 лет, а затем перешел в пригородное лесное хозяйство.

Работа в лесу — на всю жизнь

Пока мы идем между деревьями, разговор постепенно уходит от сухих цифр к тому, почему вообще люди выбирают такую профессию.

Болатбек Табулдин признается: лес со временем буквально затянул его. В этом году его трудовой стаж перешагнул 20-летний рубеж. Когда-то он сам начинал лесником и мог за день проходить пешком по 7–10 километров.

— Когда постоянно ходишь по лесу, начинаешь замечать все. Неделю не прошел по участку — возвращаешься, а природа уже другая. Листья распустились, зелень стала пышнее. Каждый день здесь что-то новое. Если человеку душой близок лес, его это затягивает, — говорит он.

Сотрудники письменно записывают направление ветра, состояние растений, замеченные норы и животных, отмечают их на картах. Эти сведения формируют своеобразную «летопись природы».

Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

Главная угроза — огонь

Конец августа и сентябрь для лесной охраны — один из самых напряженных периодов года. Трава высыхает, долго нет осадков, температура поднимается выше 30 градусов. В таких условиях любое возгорание может быстро распространиться. Особенно опасен пожар для хвойных насаждений.

— Сосна смолистая. Если она загорелась, остановить такой пожар очень трудно. Поэтому в пожароопасный период хвойным массивам уделяем особое внимание, постоянно их патрулируем, — объясняет инженер.

Лиственные полосы в лесу, напротив, способны немного сдержать распространение огня. Именно поэтому при посадке леса между хвойными породами предусматриваются лиственные деревья — они служат естественным барьером.

Пожароопасный период в северном регионе обычно начинается весной и продолжается до осени. Его точные сроки зависят от погодных условий.

При этом, по словам Болатбека Табулдина, подавляющее большинство пожаров связано именно с человеком, почти 90% случаев. Природная причина чаще всего связана с сухими грозами и ударами молнии.

Опасность сухих гроз в том, что последствия удара молнии можно заметить не сразу. Дерево или лесная подстилка способны тлеть несколько часов, а открытое пламя появится лишь на следующий день.Поэтому после грозы лесникам поручают дополнительно обследовать свои обходы.

Сегодня за пригородными лесами наблюдают не только люди. В учреждении работают пять камер раннего обнаружения пожаров, установленных на вышках в разных точках пригородной зоны. Они реагируют на появление дыма, однако далеко не каждый сигнал означает пожар. Иногда источником оказываются трактор или комбайн, работающие за лесным массивом. Но леснику все равно нужно выезжать и проверять место.

Если подтверждается возгорание, информация поступает руководству учреждения и в службу 112, после чего начинается совместная работа с подразделениями ЧС. В распоряжении пригородного лесного хозяйства сейчас семь пожарных автомобилей. Команды обеспечены специальным оборудованием и боевой одеждой пожарных.

Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

Угроза не только от огня, но и жуков

После повреждения сосна теряет часть своих защитных свойств. Здоровое дерево выделяет смолу, которая в том числе защищает его от вредителей. Ослабленное или обгоревшее становится уязвимее для короеда.

— На поврежденных деревьях можно увидеть отверстия, будто кто-то прошел дрелью. Это работа короеда, — показывает собеседник.

Если лесник замечает признаки вредителей, информация по установленной процедуре передается мастеру, лесничему и инженеру. Затем вызывают специалистов-лесопатологов, которые обследуют участок и определяют, представляет ли очаг угрозу.

Еще одна проблема — ветровалы и погибшие деревья. Их нельзя просто оставить лежать годами: мертвая древесина может становиться средой для размножения вредителей.

Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

После обследования и необходимых согласований всегда проводится санитарная очистка.

Браконьеры и незаконные рубки

Еще одно направление работы — борьба с браконьерством и незаконной вырубкой деревьев. Рейды проходят совместно с природоохранной полицией. В основном дела связаны с незаконной порубкой деревьев.

При этом законно заготовить древесину возможно — например, когда речь идет о санитарных рубках. Для этого участок официально отводится, оформляются необходимые документы и производится оплата.

— Сейчас люди гораздо лучше понимают ответственность. Раньше незаконных рубок было больше, — говорит инженер.

Но по традиции, неизбежны браконьерские заходы перед Новым годом — с декабря сотрудники лесной охраны совместно с полицией усиливают патрулирование хвойных насаждений, чтобы не допустить незаконной рубки молодых сосен и елей.

Кто такой лесник?

Лесника многие до сих пор представляют человеком, который ходит между деревьями и следит, чтобы их никто не рубил. На деле круг обязанностей гораздо шире.

— За каждым лесником закреплен свой обход. Лесничий руководит работой нескольких лесников и контролирует состояние территории. Сотрудники следят за противопожарными минерализованными полосами, состоянием деревьев, родниками, фиксируют нарушения, патрулируют территорию, — говорит спикер.

Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

Еще лесники собирают за людьми мусор. Эта часть работы, признаются здесь, остается одной из самых неприятных.

— Люди приезжают отдыхать, поели и оставили салфетки, бутылки, пакеты. Потом наши сотрудники собирают все мешками. Был случай — 37 мешков мусора вывезли. Бывает, лесник на своей личной машине делает несколько рейсов, чтобы все убрать, — рассказывает Болатбек Табулдин.

Доходило до того, что в лесу оставляли даже автомобильные покрышки. По словам собеседника, решить эту проблему одними штрафами невозможно.

— Начинать нужно с себя. Если каждый заберет то, что принес в лес, убирать потом никому не придется, — отмечает он.

Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

Шашлык может закончиться протоколом

Государственный лесной фонд возле Костаная открыт для посещения. Можно гулять, ставить палатку, проводить день на природе. Главное — соблюдать установленные правила.

Особенно жесткие ограничения вводятся при чрезвычайно высоком классе пожарной опасности. Тогда посещение леса и проведение отдельных видов работ могут полностью запретить. В обычное время лесная охрана прежде всего просит людей не заезжать в массив на автомобилях без необходимости, не разводить костры, не оставлять мусор.

— Машину можно оставить за пределами лесного фонда и пройти пешком. Хотите поставить палатку, взять термос, провести здесь день — пожалуйста. Дышите, отдыхайте. Главное — не нарушать, — говорит инженер.

Но если компания людей и отдыхающие решают переступить черту закону, за нарушение правил им может грозить административный протокол. Чаще всего штрафуют за несоблюдение правил пожарной безопасности и оставление мусора.

Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

Косули, лоси и рысь совсем рядом с городом

Пригородный лес кажется слишком близким к Костанаю, чтобы всерьез ожидать здесь встречи с крупными дикими животными, но фауна неизбежно обитает рядом с городом. Чаще встречаются косули, лисы, корсаки, лоси. Фиксировались единичные заходы волков. Несколько лет назад в районе Новоселовки заметили рысь с детенышами.

— Лоси здесь ходят постоянно. Рысь наши лесники тоже снимали. Главное, если встретили дикое животное, не пугать его и не пытаться приблизиться, — говорит специалист.

«Мы боремся и с огнем, и с нарушителями»

Есть у этой профессии и проблемы, о которых сами лесники говорят открыто. Формально сотрудники относятся к государственной лесной охране. Они носят установленную форму, имеют служебные удостоверения, жетоны и знаки различия, могут составлять административные протоколы.

При этом, отмечает Болатбек Табулдин, особых социальных льгот, сопоставимых со службами, которые также связаны с повышенным риском, лесная охрана не имеет.

— Правоохранительные органы работают с нарушителями, пожарные — с огнем. А мы работаем и с нарушителями, и с огнем. Тушим пожары, выезжаем на браконьеров, незаконные рубки. При этом остаемся гражданскими работниками, — говорит он.

Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

После повышения заработных плат ситуацию удалось стабилизировать с кадровым потенциалом, и сейчас учреждение укомплектовано сотрудниками. Но молодежь в профессию все равно идет неохотно.

Летом сотрудники практически все время находятся в лесу, а основные отпуска переносятся на более спокойный период.

— В лесу остаются те, кто его действительно любит. Иначе здесь трудно работать, — считает Болатбек Табулдин.

У леса нет конца рабочего дня

За разговором мы успеваем пройти еще часть массива. Где-то впереди работает техника, в стороне остается дорога, а под соснами неожиданно становится заметно прохладнее.

Для обычного человека все вокруг выглядит спокойно: деревья стоят, трава растет, ветер качает ветки.

Для лесника эта же картина состоит из десятков деталей. Не слишком ли сухая трава или не появился дым за деревьями. Не оставил ли кто-нибудь после отдыха кострище. Именно из таких мелочей и складывается охрана почти 20 тысяч гектаров пригородного лесного фонда.

Для нас эта прогулка заканчивается. Для сотрудников лесного хозяйства — это всего лишь очередной обход.

После нескольких часов рядом с ними иначе воспринимаешь простую фразу «пойти погулять в лес». Пока одни приходят сюда отдохнуть, другие ежедневно следят за тем, чтобы этот лес вообще оставался местом, куда можно прийти завтра.

Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

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