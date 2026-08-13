Инвесторов привлекут к развитию лесных питомников Казахстана

Около 4,9 млн гектаров земель государственного лесного фонда Казахстана не покрыты лесом и потенциально могут быть использованы для лесовосстановительных работ. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира РК Максат Елемесов, передает корреспондент Kazinform.

По его словам, общая площадь лесного фонда страны составляет 31,4 млн гектаров, из которых чуть более 14 млн гектаров покрыты лесом.

— В государственном лесном фонде по Казахстану имеется около 4,9 миллиона гектар непокрытых лесом земель, на которых возможно провести работы по посадке леса, — сказал М. Елемесов.

При этом в ведомстве отмечают, что 4,9 млн гектаров нельзя автоматически считать готовыми для реализации лесных проектов. Для каждого участка необходимо отдельно определить его лесопригодность, почвенные условия, агротехнику создания насаждений и оптимальный состав древесно-кустарниковых пород.

Еще одним ключевым вопросом для реализации масштабных лесных проектов является наличие посадочного материала.

— Сегодня в стране действуют 243 лесных питомника общей площадью более 2 тысяч гектаров. Их совокупный производственный потенциал на сегодняшний день составляет порядка 220 миллионов штук сеянцев различных пород, — проинформировал Максат Елемесов.

Он добавил, что экономически целесообразным является привлечение инвесторов к модернизации действующих питомников. При заинтересованности инвесторов также может рассматриваться строительство новых питомников.

Как отметил представитель Комитета, это позволит обеспечить необходимый объем и качество посадочного материала, а также снизить риски, связанные с его поставками из других регионов и зарубежных стран.

Одним из наиболее подготовленных направлений для реализации лесных проектов являются земли государственного лесного фонда. Среди преимуществ этого направления Елемесов назвал наличие профильных специалистов, отработанных технологий создания лесных культур и удобное расположение проектных территорий.

Ранее министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев сообщил, что потенциал углеродных проектов на землях, не покрытых лесом, оценивается в 5,2 млн гектар.