Лес из-за возгорания в Баянауле практически не пострадал - акимат

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - О ситуации спустя почти двое суток после начала пожара рассказал аким Баянаульского района Павлодарской области Оразгельды Каиргельдинов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С утра сотрудники ЧС на вертолете совершили облет, но, как и вчера, не обнаружили открытых очагов пламени, - заявил аким Баянаульского района Оразгельды Каиргельдинов. – Сейчас мы можем говорить о ликвидации пожаров на территории всего района, в том числе и в национальном парке».

По его словам, работы по тушению осложнял сильный ветер, но в то же время из-за этого огонь шёл низом, и сгорели только сухостой и валежник. То есть лес остался нетронутым.

«Хочется отметить пожарных, которые предоставили всю необходимую спецтехнику из Аксу, Экибастуза и Павлодара, а также работников нацпарка и жителей района, принимавших активное участие в тушении, в том числе на собственной автотехнике», - добавил О. Каиргельдинов.

Напомним, пожары в Баянаульском районе начались 22 сентября. Быстрому распространению огня способствовали повышенная температура воздуха и сильный ветер. В борьбе с огнём были задействованы более 500 человек и 120 единиц техники. На подмогу из Усть-Каменогорска прибыл вертолёт МИ-171 АО «Казавиаспас», оснащённый трёхтонной цистерной. Несмотря на то, что ситуация уже стабильна, экипаж воздушного судна продолжает дежурство в Баянаульском районе.

Фото пресс-службы акима Павлодарской области.