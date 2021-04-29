Лемуры и птенец бородача пополнили алматинский зоопарк

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинском зоопарке в пруды выпустили пеликанов, лебедей и фламинго, также здесь родились лемуры и вылупился птенец бородача, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В администрации зоопарка сообщили, что в конце февраля и в марте у трех пар кошачих лемуров родилось 4 детеныша. Одна из мам лемуров стала обладательницей малышей-двойняшек. Они сейчас чувствуют себя хорошо.

Также весной вылупился птенец бородача. Птенцы бородачей особенно символичны для Алматинского зоопарка. В 70-х годах тут появился первый в неволе приплод бородачей. На тот момент в зоопарках эти птицы размножались только в Софийском зоопарке и в Алматинском. Именно поэтому бородач был символом Алматинского зоопарка до 2014 года.

Значительные результаты по изучению и репродукции хищных птиц Алматинского зоопарка известны по всему миру.

«Приплод бородачей - очень большая кропотливая работа специалистов зоопарка. Эти редкие птицы крайне неохотно размножаются в неволе. Появление этого птенца говорит о том, что этим птицам у нас комфортно. Мы очень рады, что можем внести посильный вклад в сохранение дикой природы», - говорит ветеринарный врач Алматинского зоопарка Юлия Дудкина.

С наступлением теплой погоды в городе, в пруды зоопарка были выпущены пеликаны, лебеди и фламинго.



Фото: Михаил Сорокоумов