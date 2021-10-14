Лекторий по продвижению казахстанской модели общественного согласия провели АНК в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - 13 октября Ассамблея народа Казахстана при поддержке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан провела в Жамбылской области Республиканский лекторий по продвижению казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Ассамблеи народа Казахстана.

Лекторий, стартовавший в сентябре в Мангистау, продолжился сегодня в селах Жамбылской области: Кордай, Масанчи, Сортобе, Каракемер.

В рамках лектория заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана - заведующий Секретариатом М.Азильханов провел ряд встреч с местными жителями для ознакомления с текущим положением населения.

Во встречах также приняли участие заместитель акима Жамбылской области Д.Карибек, председатель Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан Г. Шойкин и др.

Поездка заместителя председателя Ассамблеи Марата Азильханова началась с села Каракемер. Ознакомившись с деятельностью спортивного комплекса села, он встретился с аксакалами и ответил на ряд вопросов, касающихся межэтнических отношений.

Еще одна важная встреча, запланированная в рамках поездки представителей АНК, продолжилась в Доме культуры села Кордай. Главной темой встречи, состоявшейся в формате обмена мнениями, стала деятельность Совета аксакалов и актуальные вопросы, волнующие население на селе.

На встрече особое внимание было уделено вопросам повышения статуса государственного языка, помощи другим этносам в его изучении, активизации работы молодежи Ассамблеи, их поддержки, ознакомления с деятельностью Совета аксакалов и др.

Главная цель лектория – укрепление единства народа на основе общего культурного кода, единых ценностей и общенационального исторического сознания всех казахстанцев.

Ознакомившись с работой музея в Доме культуры, Марат Азильханов посетил Дом имамов в селе Сортобе.

В ходе данной встречи заместитель председателя АНК ознакомился также с работой сельских имамов. Обсуждены меры по дальнейшему укреплению деятельности Ассамблеи, а также казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства.

В рамках поездки состоялось расширенное заседание Совета матерей АНК области. В мероприятии приняли участие председатель Совета матерей АНК Назипа Шанаи и другие представители Совета.

На заседании Совета матерей был обсужден ряд вопросов, касающихся основных направлений деятельности Ассамблеи, участники обменялись мнениями.