РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:34, 13 Октябрь 2021 | GMT +6

    Лекторий по продвижению казахстанской модели общественного согласия провели АНК в Жамбылской области

    None
    None
    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - 13 октября Ассамблея народа Казахстана при поддержке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан провела в Жамбылской области Республиканский лекторий по продвижению казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Ассамблеи народа Казахстана.

    Лекторий, стартовавший в сентябре в Мангистау, продолжился сегодня в селах Жамбылской области: Кордай, Масанчи, Сортобе, Каракемер.

    В рамках лектория заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана - заведующий Секретариатом М.Азильханов провел ряд встреч с местными жителями для ознакомления с текущим положением населения.

    Во встречах также приняли участие заместитель акима Жамбылской области Д.Карибек, председатель Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан Г. Шойкин и др.

    Поездка заместителя председателя Ассамблеи Марата Азильханова началась с села Каракемер. Ознакомившись с деятельностью спортивного комплекса села, он встретился с аксакалами и ответил на ряд вопросов, касающихся межэтнических отношений.

    Еще одна важная встреча, запланированная в рамках поездки представителей АНК, продолжилась в Доме культуры села Кордай. Главной темой встречи, состоявшейся в формате обмена мнениями, стала деятельность Совета аксакалов и актуальные вопросы, волнующие население на селе.

    На встрече особое внимание было уделено вопросам повышения статуса государственного языка, помощи другим этносам в его изучении, активизации работы молодежи Ассамблеи, их поддержки, ознакомления с деятельностью Совета аксакалов и др.

    Главная цель лектория – укрепление единства народа на основе общего культурного кода, единых ценностей и общенационального исторического сознания всех казахстанцев.

    Ознакомившись с работой музея в Доме культуры, Марат Азильханов посетил Дом имамов в селе Сортобе.

    В ходе данной встречи заместитель председателя АНК ознакомился также с работой сельских имамов. Обсуждены меры по дальнейшему укреплению деятельности Ассамблеи, а также казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства.

    В рамках поездки состоялось расширенное заседание Совета матерей АНК области. В мероприятии приняли участие председатель Совета матерей АНК Назипа Шанаи и другие представители Совета.

    На заседании Совета матерей был обсужден ряд вопросов, касающихся основных направлений деятельности Ассамблеи, участники обменялись мнениями.


    Теги:
    Ассамблея народа Казахстана Официально Регионы Казахстана АНК Жамбылская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:44
    Назван состав «Астаны» на «Коппа Бернокки»
    Сегодня, 19:19
    Пожар в ночном клубе в Испании унес жизни 11 человек
    Сегодня, 18:53
    Карина Ибрагимова выиграла лицензию на парижскую Олимпиаду
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!