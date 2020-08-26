Лекарственный фонд создают в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области руководитель группы мониторинга качества, своевременности и полноты оказания медицинских услуг, первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы Нурлан Жахин рассказал о потребности в лекарствах и аппаратах ИВЛ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Н.Жахин отметил, что мониторинг цен и наличия лекарств проводят ежедневно. Пока в регионе проблем нет. В стационарах создали месячный запас необходимых препаратов.

«Для формирования месячного запаса востребованных лекарств в аптечной сети по 12 наименованиям создается лекарственный фонд через СПК «Солтустик». За счет спонсорских средств закупаются лекарства для сельской местности», - сообщил Н.Жахин.

Ожидают в области поставку 119 аппаратов искусственной вентиляции легких.

«Из 114 имеющихся аппаратов ИВЛ в лечении пациентов задействовано 59, из которых 8 подключены к пациентам. Имеется 320 кислородных концентраторов. По городу Петропавловск ИВЛ - 79 единиц, кислородных концентраторов – 160», - сказал Н.Жахин.



