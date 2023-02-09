Лекарства компании «AstraZeneca» будут выпускать в Казахстане

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Представители Министерства здравоохранения РК и международной биофармацевтической компании «AstraZeneca» подписали меморандум о взаимопонимании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«AstraZeneca» – международная компания, производящая медицинские препараты для лечения онкологических, кардиологических, неврологических, аутоиммунных заболеваний, а также заболеваний органов дыхания и редких болезней. Головной офис находится в Кембридже. Продукцию компании используют миллионы пациентов в более, чем 100 странах. Научно-исследовательские центры компании расположены вблизи четырех крупных мировых бионаучных кластеров. Компания располагает 28 производственными площадками в 16 странах. Теперь в число этих стран может войти и Казахстан.

«Согласно предвыборной платформе Президента РК дано поручение довести выпуск казахстанских лекарств до 50%. Мы заключили соответствующий меморандум с «AstraZeneca», – сказал первый вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев.

На начальном этапе «AstraZeneca» будет работать на базе казахстанских фармацевтических компаний. На будущее есть планы по строительству отдельных заводов. Новый проект окажет большой мультипликативный эффект. Компания не только инвестирует в экономику Казахстана миллионы долларов США, но и откроются новые рабочие места. Кроме того, отечественные специалисты освоят британские технологии. Представительство «AstraZeneca» в Казахстане зарегистрировано 15 лет назад. Теперь сотрудничество выйдет на качественно новый уровень.

«До настоящего времени мы зарегистрировали около 40 препаратов. Планируем завозить еще 15 инновационных препаратов и производить 4 препарата. Это лекарства для лечения кардиологических, респираторных, редко встречающихся заболеваний, диабета», – сообщил директор представительства компании «AstraZeneca» в Казахстане Александр Таришкин.

Директор департамента компании по связям с правительством Великобритании Дэвид Бойд отметил, что после пандемии многие государства обеспокоены здоровьем населения.

«Чтобы в будущем не было никаких угроз очень важно, чтобы не заканчивались лекарства. С подписанием меморандума, мы хотим сказать, что готовы к партнерской работе с Правительством Казахстана и обеспечить население лучшими медицинскими препаратами», – заявил Дэвид Бойд.

Министерство здравоохранения работает также и с другими мировыми фармацевтическими организациями для установления партнерских отношений. Планируется укреплять долгосрочное сотрудничество с ведущими компаниями США, Японии и стран Европы в области фармацевтики и здравоохранения.