LEGO представила «умный» кирпичик в новой серии Star Wars

На презентации датский производитель продемонстрировал возможности кирпичика формата 2×4, внутри которого заложен программный код.

Новая деталь умеет светиться, воспроизводить звуки и взаимодействовать с другими элементами конструктора. Во время демонстрации кирпичик закрепили на фигурке утки LEGO — и та начала крякать. В другом примере при подключении к персонажу, попавшему под машину, раздался звук недовольства. Кроме того, кирпичик распознает цвет детали и загорается тем же оттенком.

По словам старшего вице-президента LEGO Group Тома Дональдсона, каждый такой элемент может выполнять любую роль:

— Каждая метка с кодом и каждый умный кирпичик могут стать чем угодно. Дети свободно комбинируют элементы и создают собственные миры. В минифигурках тоже есть коды — у них есть характер, и все они по-настоящему уникальны.

Он также подчеркнул, что ключевая особенность новинки — это сочетание компактного размера, датчиков и интеллектуальных функций, которые работают как единая платформа. По задумке LEGO, дети смогут использовать умный кирпичик сотнями разных способов, не ограничивая фантазию.

Компания, работающая на рынке более 70 лет, отмечает, что устройство легко заряжается с помощью нового беспроводного зарядного устройства, которое будет продаваться вместе с системой.

Первыми наборами с умными кирпичиками станут комплекты из линейки LEGO Star Wars, которые выйдут в марте. При этом цены на них заметно выше стандартных:

«Истребитель TIE Дарта Вейдера» — 473 детали, умная минифигурка Дарта Вейдера, один умный кирпичик и одна умная метка. Цена — около 70 евро.

X-Wing Red Five Люка — 584 детали, две умные минифигурки, один умный кирпичик и пять умных меток. Цена — почти 100 евро.

