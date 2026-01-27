РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:16, 27 Январь 2026 | GMT +5

    LEGO и Crocs выпустили сабо в виде культового кирпичика

    Датская LEGO Group и американская компания Crocs объявили о многолетнем глобальном партнерстве. Старт сотрудничеству даст выпуск коллекционных сабо LEGO Brick Clog, выполненных в форме увеличенного фирменного кирпичика, сообщает Kazinform.

    LEGO и Crocs выпустили сабо в виде культового кирпичика
    Фото: Lego.com

    Партнерство ориентировано на аудиторию, для которой персонализация и креативность являются частью образа жизни. И конструкторы LEGO, и классические клоги Crocs с аксессуарами Jibbitz давно используются как инструменты самовыражения. Совместный проект объединяет эти подходы в одном продукте.

    — LEGO Group и Crocs объединились, чтобы подчеркнуть смелое и бескомпромиссное творчество людей. Наша общая миссия — дать людям возможность самовыражения и носить это с гордостью, — говорит руководитель отдела лицензирования, разработки дополнительных линий продукции и партнерств LEGO Group Сатвик Сарасвати.

    Дебютной моделью станет LEGO Brick Clog — сабо увеличенного формата с четырьмя шипами, украшенными логотипом LEGO. Подошва выполнена в стилистике соединительных элементов конструктора, что подчеркивает визуальную связь с классическими кирпичиками.

    LEGO и Crocs выпустили сабо в виде культового кирпичика
    Фото: Lego.com

     

    Каждая пара будет продаваться в комплекте с минифигуркой LEGO и четырьмя парами миниатюрных Crocs.

    Продажи стартуют 16 февраля на официальных сайтах компаний. Стоимость составит 149,99 доллара в США, 199,99 фунта стерлингов в Великобритании и 199,99 евро в Европе.

    В течение 2026 года и в последующие периоды компании планируют новые релизы, включая крупнейшую в истории Crocs лицензионную коллекцию аксессуаров Jibbitz с тематикой LEGO. Ассортимент будет рассчитан на взрослых и детей, а в некоторых странах пройдут специальные офлайн-мероприятия в магазинах.

    Теги:
    Общество Мировые новости
    Сара Болат
    Сара Болат
    Автор
    Сейчас читают